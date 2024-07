DJ PTA-Adhoc: Bertrandt AG: Vorl. Zahlen Q3/9M 2023/2024 weichen von Konsens ab, Prognose für GJ 2023/2024 geändert; Mittelfristige Zielmarge 6-9%

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ehningen (pta/26.07.2024/14:25) - Der Vorstand der Bertrandt AG hat heute eine Abweichung der vorläufigen, nicht geprüften Zahlen des dritten Quartals und des Neunmonatszeitraums im Geschäftsjahr 2023/2024 im Vergleich zu den Markterwartungen festgestellt.

* Die Gesamtleistung des Bertrandt-Konzerns erreichte im dritten Quartal 2023/2024 rund 294 Mio. EUR (Konsens*: 299 Mio. EUR, Vorjahr Q3 285,1 Mio. EUR). Im Neunmonatszeitraum 2023/2024 belief sich die Gesamtleistung auf rund 921 Mio. EUR (Konsens*: 926 Mio. EUR, Vorjahr 9 Monate 858,2 Mio. EUR). * Das EBIT belief sich im dritten Quartal 2023/2024 auf rund -7 Mio. EUR (Konsens*: 5.0 Mio. EUR, Vorjahr Q3 8,7 Mio. EUR). Im Neunmonatszeitraum 2023/2024 betrug das EBIT rund 15 Mio. EUR (Konsens*: 27 Mio. EUR, Vorjahr 9 Monate 32,7 Mio. EUR).

Der Free Cashflow erreichte nach 9 Monaten im Geschäftsjahr 2023/2024 rund 25 Mio. EUR (Vorjahr -13,968 Mio. EUR).

Die seit dem Beginn des zweiten Quartals 2023/2024 beobachtete temporär verminderte Kapazitätsnachfrage einiger Kunden, die sich entgegen unserer bisherigen Annahme zuletzt weiter dynamisiert hat, führt zu einer geringeren Auslastung im Konzern als erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Bertrandt AG heute die zuletzt wieder mit dem Bericht zum ersten Halbjahr im Geschäftsjahr 2023/2024 (dort S. 16 im Konzernlagebericht) am 15. Mai 2024 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 überprüft und teilweise geändert:

* Nachdem bislang ein Wachstum der Gesamtleistung um 70 bis 110 Millionen EUR prognostiziert wurde, wird keine bestimmte Spanne für dieses Geschäftsjahr mehr prognostiziert, sondern nun mit einem moderaten** Anstieg der Gesamtleistung (Vorjahr 1.157 Mio. EUR) gerechnet. * Nachdem bislang eine EBIT-Marge (EBIT im Verhältnis zur Gesamtleistung) zwischen 5% und 7% prognostizierte wurde, wird keine bestimmte Margenspanne für dieses Geschäftsjahr mehr prognostiziert, sondern nun mit einem EBIT deutlich** unterhalb des Vorjahreswertes (50,1 Millionen EUR) gerechnet * Die weiteren Elemente der bisherigen Prognose werden bestätigt.

Die technischen und strategischen Herausforderungen einiger Kunden führen zu kurzfristigen Produkt- und Projektverschiebungen sowie verminderten Kapazitätsabrufen. Dennoch rechnet Bertrandt auf Basis eines hohen Angebotsvolumens und konkreter Projektplanungen mit sich kurz- bis mittelfristig normalisierenden Kapazitätsabrufen, wobei eine zeitlich exakte Einschätzung dazu derzeit nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund wird bis auf weiteres auf die Prognose einer Gesamtleistungs- und EBIT-Margenspanne verzichtet und insoweit die Prognosesystematik umgestellt.

Bertrandt begegnet der aktuellen Marktentwicklung mit einem Kostenoptimierungsprogramm, das neben Portfoliomaßnahmen auch Struktur- sowie Infrastrukturanpassungen beinhaltet. In diesem Zusammenhang sind Sonderaufwendungen in diesem und im kommenden Geschäftsjahr in Höhe eines kumuliert niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen Euro Betrages zu erwarten. Zielsetzung des Programms ist es, bereits im kommenden Geschäftsjahr 2024/2025 einen zweistelligen Millionen Euro Betrag einzusparen und mittelfristig** eine EBIT-Marge in Höhe von 6-9% zu erreichen.

Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2023/2024 wird am 5. August 2024 veröffentlicht.

*Konsens: Vom Unternehmen erhobener Analysten-Konsens mit Stand 26. Juli 2024. Dieser ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/kennzahlen

**Definitionen zur Prognose:

Gesamtleistung

- Moderate Veränderung 0% bis 10%

- Deutliche Veränderung Über 10%

EBIT

- Moderate Veränderung 0% bis 10%

- Deutliche Veränderung Über 10%

- "mittelfristig": innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre

Die Begriffe "Gesamtleistung", "EBIT" und "Free Cashflow" sind im Bertrandt Geschäftsbericht 2022/2023 auf Seite 221 erläutert.

