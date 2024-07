Neue Kryptowährungen 2024: Die Nachfolger von PEPE, AXS & MANA?

Kryptowährungen feiern ihr Comeback. Fortlaufend starten auch neue Projekte, die sich mit innovativen Ansätzen in bestimmten Nischen des Markts positionieren möchten. Pepe Coin war zuletzt der erfolgreichste Meme-Coin und wird mittlerweile mit fast 5 Milliarden US-Dollar bewertet. Derweil war Axie Infinity das erste P2E-Game, das so richtig für Furore sorgte, während Decentraland (MANA) auf ein ganzheitliches Metaverse-Ökosystem setzte. Doch viele etablierte Kryptos verlieren an Reiz.

Eine neue Generation von Kryptowährungen könnte hier die höhere Upside bieten. Sind diese drei neuen Kryptos also jetzt die Nachfolger von PEPE, AXS und MANA?

Pepe Alternative: Pepe Unchained setzt auf Meme-L2

Pepe Unchained ($PEPU) hat im laufenden Presale über 5,5 Millionen US-Dollar gesammelt. Das dynamische Wachstum von Pepe Unchained verlief zuletzt eindrucksvoll. Das Team hinter $PEPU möchte dabei mehr als nur einen Meme-Coin lancieren. Diese wollen ein ganzes Ökosystem schaffen, das eine neue Ära der Meme-Coins einleitet.

Das Erfolgsrezept von Pepe Unchained liegt in der tiefen Verankerung in der Meme-Kultur. Meme-Coins erfreuen sich großer Beliebtheit aufgrund ihres humorvollen Charakters und ihrer viralen Marketingstrategien. Eine starke Community-Bindung und der Spaßfaktor sind wesentliche Treiber dieser Popularität. Gleichzeitig bieten Layer-2-Lösungen für Ethereum eine effiziente Möglichkeit, die Blockchain zu entlasten und Transaktionen schneller und kostengünstiger zu gestalten. Dies ist gerade für den frequentierten Meme-Coin-Handel wichtig.

Zum Pepe Unchained Presale

Rundum Pepe Unchained soll jetzt ein Ökosystem entwickeln, das ein eigenes Protokoll, einen Konsensmechanismus, Sicherheitsfunktionen und einen speziellen Blockchain-Explorer umfasst. Das Ziel ist es, eine Layer-2-Lösung für Meme-Coins zu schaffen, die höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren bietet. Der eigene Blockchain-Explorer erhöht die Transparenz und erleichtert die Nachverfolgung von Transaktionen. In Zukunft könnten zahlreiche Meme-Token folgen, basierend auf der Meme-Layer-2.

Der Preis für $PEPU wird bereits in den nächsten 24 Stunden steigen. Nach dem Kauf können Investoren ihre PEPU sofort staken, um eine aktuelle jährliche Rendite von rund 350 Prozent zu erzielen, was monatlich weit über 25 Prozent entspricht.

Mehr über Pepe Unchained erfahren

Axie Infinity Alternative: PlayDoge forciert Tamagotchi-Comeback

Derweil möchte PlayDoge im Sommer 2024 die Gaming-Community mit einem innovativen Ansatz erobern, der die virale Meme-Kultur mit dem klassischen Tamagotchi-Konzept kombiniert. Der Presale im Juli 2024 war ein großer Erfolg und brachte schon jetzt über 5,8 Millionen US-Dollar ein. Diese neuartige Gaming-Kryptowährung führt das beliebte Doge-Meme als virtuelles Haustier in die moderne Web3-Ära ein.

Mehr über PlayDoge erfahren

In den 1990er Jahren waren Tamagotchis als tragbare Spielzeuge extrem populär. Die Spieler mussten ihre virtuellen Haustiere füttern, pflegen und unterhalten, um sie am Leben zu erhalten. PlayDoge revitalisiert dieses Konzept, indem es die traditionellen Tamagotchis in die Welt der Blockchain-Technologie integriert. Die neuen digitalen Haustiere bieten erweiterte Funktionen, verbesserte Unterhaltungsmöglichkeiten und die Chance, durch Play-to-Earn-Mechanismen echte Gewinne zu erzielen.

Die Plattform vereint also die Themen Krypto-Gaming und Meme-Coins auf einzigartige Weise.

Der Preis von 0,00523 US-Dollar pro $PLAY-Token wird in den nächsten 72 Stunden steigen. Direkt nach dem Erwerb der Token können diese über Ethereum oder die Binance Smart Chain gestaket werden, um zusätzliche Renditen zu erzielen. Die APY liegen aktuell zwischen 70-90 Prozent APY, je nach zugrunde liegender Blockchain.

Zum PlayDoge Presale

Decentraland Alternative: Shiba Shootout startet Gaming-Ökosystem

Shiba Shootout ist demgegenüber ein innovatives Krypto-Projekt, das über die üblichen Meme-Coins hinausgeht. Denn hier soll eine Art Gaming-Ökosystem entstehen. Dem Whitepaper lässt sich eine Art Play-to-Earn-Spiel im Wild-West-Stil entnehmen. Das Spiel ist in der virtuellen Stadt Shiba Gulch angesiedelt, wo Spieler an aufregenden Schießereien teilnehmen, Memes austauschen und Teil einer aktiven Gemeinschaft werden können.

Das neue Krypto-Projekt setzt auf ein immersives Spielerlebnis, bei dem Nutzer durch actionreiche Schießereien Token verdienen können. Das P2E-Game soll bald sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar sein.

Besonders spannend ist bei Shiba Shootout wohl das vielseitige Ökosystem, das die aktive Teilnahme der Nutzer fördert. Das "Posse Rewards"-Programm belohnt Mitglieder, die Freunde einladen, mit Bonus-Token. In den "Campfire Stories"-Sessions können Community-Mitglieder ihre Krypto-Erfahrungen teilen und dafür Token-Belohnungen erhalten. Zusätzlich gibt es das "Cactus Staking", bei dem Nutzer ihre Tokens staken und Belohnungen sammeln können.

Mehr über Shiba Shootout erfahren

Die Vielzahl an Belohnungsmechanismen zeigt die Breite des Ökosystems. Für den Vorverkauf wurden 35 Prozent des gesamten $SHIBASHOOT-Supplies reserviert, während weitere 20 Prozent für das Staking vorgesehen sind.

Da die aktuelle Vorverkaufsphase in wenigen Tagen erneut endet, können interessierte Investoren noch maximale Buchgewinne aufbauen.

Die Roadmap von Shiba Shootout ist in mehrere Phasen unterteilt. In Phase 1 erfolgt der Community-Launch, die KI-gestützte Vertragsprüfung, die Token-Generierung und eine umfassende Marketingkampagne. Phase 2 umfasst die Einführung der "Campfire Stories", die Blockchain-Integration und eine Aufklärungskampagne sowie die Beta-Version des "Shiba Shootout Mini Game". Phase 3 sieht die Token-Listung auf beliebten dezentralen Börsen (DEXs), den öffentlichen Spielstart, Listungen auf zentralisierten Börsen, Community-Partnerschaften und vieles mehr vor.

Im Presale hat das Projekt bereits über 750.000 US-Dollar eingesammelt. Die aktuelle Staking-Rendite beträgt 1250 Prozent APY, die Investoren direkt nach dem Kauf von $SHIBASHOOT erzielen können.

Mehr über Shiba Shootout erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.