DJ WOCHENVORSCHAU/29. Juli bis 4. August (31. KW)

=== M O N T A G, 29. Juli 2024 *** 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1H 08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 2023 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q D I E N S T A G, 30. Juli 2024 *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q (16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 2Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Juni *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise NRW Juli *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteilsverkündung in Sachen "Bundeswahlgesetz 2023", Karlsruhe *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) Juni *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli - DE/Unionsfraktion, Sondersitzung zum Urteil der Bundesverfassungsgericht zum Bundeswahlgesetz 2023 M I T T W O C H, 31. Juli 2024 *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 2Q 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP Service Juli 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP verarbeitendes Gewerbe Juli *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1H *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juni *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli 10:40 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Pk zu Abschlussbericht der Kommission Straßengüterverkehr, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats D O N N E R S T A G, 1. August 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juli *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1H *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 PK) *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H (10:00 PK) 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (10:30 PK) *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 16:00 Analystenkonferenz) 10:00 NL/Qiagen NV, Pressekonferenz 2Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juni/2Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zum Energiewende-Barometer 2024, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 16:00 US/Bauausgaben Juni *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q - CH/Börsenfeiertag Schweiz F R E I T A G, 2. August 2024 *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1H 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juli *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juni 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni - EU/S&P, Ratingüberprüfung ESM und EFSF S O N N T A G, 4. August 2024 19:10 DE/Bundesfinanzminister Lindner, ZDF-Sommerinterview ===

