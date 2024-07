Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang von 0,5 Prozent auf 14,35 Euro. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt das Geldhaus in einer starken Position. Eine aktuelle Umfrage unter Finanzintermediären bestätigt die Marktführerschaft der Deutschen Bank-Tochter DWS im Bereich der Investmentfonds-Gesellschaften in Deutschland. Mit beeindruckenden 96 von 100 möglichen Punkten im Markenwertindex setzt sich die DWS deutlich von der Konkurrenz ab. Besonders in den Kategorien Markenwissen, Markenerinnerung und Einzigartigkeit konnte das Unternehmen punkten.

Herausforderungen im Cyber-Bereich

Trotz der starken Marktposition sieht sich die Deutsche Bank, wie andere Geldhäuser im Euroraum, mit wachsenden Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit konfrontiert. Ein kürzlich durchgeführter Stresstest der Europäischen Zentralbank offenbarte Verbesserungspotenzial bei der Reaktion auf und Wiederherstellung nach Cyber-Angriffen. Diese Erkenntnisse könnten zukünftig Einfluss auf die Geschäftsstrategie und möglicherweise auch auf die Aktienbewertung haben.

Deutsche Bank Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...