NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer sehr schwachen Woche haben US-Technologiewerte am Freitag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Die wichtigsten Tech-Indizes legten in New York zum Wochenschluss etwas zu. Deutlich nach oben ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial . Dabei half ein Kurssprung bei den Aktien des Mischkonzerns 3M .

Der Dow zog um 1,48 Prozent auf 40.525,31 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,88 Prozent auf 5.446,69 Punkte nach oben.

Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,50 Prozent auf 18.925,09 Punkte. Im Sog einer durchwachsenen Quartalsberichtssaison von Techunternehmen beläuft sich sein aktuelles Wochenminus auf gut 3 Prozent. Am Donnerstag musste das Börsenbarometer noch einen Stabilisierungsversuch abbrechen.

Damit dürfte es für den Nasdaq 100 jetzt auf die dritte Verlustwoche in Folge hinaus laufen. Allerdings waren Techaktien getrieben vom Boom rund um Künstliche Intelligenz monatelang stark gestiegen, sodass Anleger hier auch erst einmal Kasse gemacht haben dürften.

Zum Wochenschluss kam auch dem Nasdaq 100 die insgesamt wieder aufgehellte Börsenstimmung zu Gute. Für Beruhigung sorgte, dass der Preisindex PCE im Juni wie erwartet leicht zurückging. Damit lebt die Hoffnung weiter, dass die US-Notenbank schon im September die Leitzinsen senken könnte./la/he

US88579Y1010, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711