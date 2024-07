Henkel Aktie -DAX-Aktie mit Charme. Platow Brief findet beim Düsseldorfer DAX-Wert gute Gründe für einen KAUF. Dass sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus. Mittlerweile kann man sehen, es hat sich was getan. Und ist die Henkel VZ Aktie (ISIN: DE0006048432) ein Kauf? Platow bezieht Stellung, gibt klare Empfehlungen. Und das bedeutet für den Anleger? Lesen. Und dann handeln? Zumindest beobachten, begleiten und… KONSUMGÜTER - Henkel feiert Volumen-Comeback Henkel hat es schon wieder getan: Per Ad-hoc am Mittwoch (17.7.) hat der für Marken wie Schwarzkopf und Persil bekannte Konzern bereits zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...