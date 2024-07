Super Micro Computer, ein führender Anbieter von KI-Technologielösungen, sah sich am Mittwoch mit einem deutlichen Kursrückgang konfrontiert. Der Auslöser war die Ankündigung des Unternehmens, seine Quartalsergebnisse am 6. August zu veröffentlichen. Diese Nachricht enttäuschte Anleger, die auf vorzeitige Einblicke in die Geschäftszahlen gehofft hatten. Die Aktie reagierte prompt mit einem Minus von 9,15 Prozent und schloss bei 711,56 US-Dollar.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des jüngsten Kurseinbruchs zeigen sich Marktexperten weiterhin zuversichtlich. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf oder Halten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 978,50 US-Dollar. Dies würde ein beachtliches Aufwärtspotenzial von 37,5 Prozent bedeuten. Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um etwa 145 Prozent zulegen, was das anhaltende Interesse an KI-Technologien widerspiegelt.

Super Micro Computer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...