Hannover (www.anleihencheck.de) - Die heute in den USA veröffentlichten Daten der Personal Consumption Expenditures, kurz PCEs, beherbergen keine Risiken, welche potenziellen und zeitnahen Zinssenkungen im Weg stehen dürften, so die Analysten der Nord LB.Mit 0,1% M/M präsentiere sich die Headline Rate mild wachsend, was gemeinhin auch antizipiert worden sei. Erfreulicherweise sei im Juni die Energiekomponente inkl. dazugehöriger Dienstleistungen um weitere 2,1% M/M gesunken und zeige, dass zunächst kein Inflationsdruck aus dieser Richtung zu fürchten sei. Probleme für die Geldpolitik würden sich derzeit eher an einer anderen Stelle aufbauen, und zwar in Form einer Schlechtwetterfront auf dem Arbeitsmarkt. ...

