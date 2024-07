Heute kündigte J. William Reynolds, Bürgermeister der Stadt Bethlehem und Vorsitzender der Bethlehem World Heritage Commission, im Namen aller vier historischen mährischen Gemeinden an, dass die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in die renommierte Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurden. Die Entscheidung wurde auf der Sitzung des Welterbekomitee vom 21. bis 31. Juli 2024 in Neu-Delhi, Indien, getroffen.

Moravian Church Settlements Delegation at the World Heritage Committee meeting. Pictured here are (from left) are Jean Manes, U.S. Deputy Representative to UNESCO; Moravian University President Bryon L. Grigsby; Bethlehem Mayor J. William Reynolds; Johnathan Putnam, Acting Chief, Office of International Affairs National Park Service; Rt. Rev. Chris Giesler; Mr. Clemens, Saxon State Minister of the Chancellery (Photo: Business Wire)

Die historischen Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in Bethlehem, Pennsylvania/USA, Gracehill, Nordirland/Vereinigtes Königreich, und Herrnhut, Deutschland, gehören nun zusammen mit Christiansfeld, Dänemark (bereits 2015 eingetragen) zum Weltkulturerbe und zeugen vom herausragenden universellen Wert dieser historischen Siedlungen und dem weltweiten Einfluss der Herrnhuter Brüdergemeine.

"Wir möchten unseren Regierungen in den USA, Dänemark, Deutschland und Nordirland/Großbritannien unseren Dank für ihre Bemühungen im Namen der Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine aussprechen", sagte Bürgermeister Reynolds.

Die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeinesind eine länderübergreifende Erweiterung von Christiansfeld, einer 1773 gegründeten Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine in Dänemark, die bereits 2015 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Die Herrnhuter Brüdergemeine ist eine evangelische Glaubensgemeinschaft in der Tradition der Freikirchen mit Sitz in Herrnhut, Sachsen, Deutschland. Die Erweiterung umfasst drei weitere Bestandteile:

Bethlehem (USA)wurde 1741 im Bundesstaat Pennsylvania gegründet. Dies macht die frühe transatlantische Dimension des Phänomens der Herrnhuter Brüdergemeinde in einem Jahrzehnt der regen Siedlungstätigkeit deutlich und zeigt die kulturelle Dimension der Missionstätigkeit der Herrnhuter Brüdergemeinde unter den amerikanischen Ureinwohnern.

Gracehill (Vereinigtes Königreich)wurde 1759 in Nordirland gegründet. Die Siedlung spiegelt die Bedeutung der Herrnhuter Brüdergemeine im Vereinigten Königreich wider und ist ein Beispiel für eine einzigartige Reihe "idealer" Stadtpläne mit einer bemerkenswerten Gender-Achse. Diese wird durch die Unterteilung des Stadtplans in eine Seite für Schwestern und eine Seite für Brüder deutlich, was direkt die grundlegende funktionale Struktur der Herrnhuter Brüdergemeine widerspiegelt.

Herrnhut (Deutschland)wird als "Mutterstadt" oder "Gründungsstadt" der erneuerten Herrnhuter Brüdergemeine angesehen. Die Stadt wurde 1722 in Sachsen errichtet und entstand im Einklang mit der Entwicklung der Herrnhuter Theologie und der gesellschaftlichen Ideale. Diese Stadt definierte die Grundsätze aller Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine.

