Chart des Tages | USDJPY (26.07.2024)

Der japanische Yen hat in den letzten Tagen zugelegt, während der USDJPY im laufenden Aufwärtstrend eine deutliche Korrektur erfuhr. Die Stärke des JPY ist auf die steigenden Chancen zurückzuführen, dass die Bank of Japan auf ihrer Sitzung am Mittwoch nächster Woche eine Zinserhöhung beschließen wird. An den Geldmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die BoJ bei der kommenden Sitzung eine Zinserhöhung um 10 Basispunkte beschließt, derzeit bei etwa 65 - Außerdem wird erwartet, dass die BoJ auf der Sitzung Pläne zur Halbierung der Anleihekäufe in den kommenden Jahren bekannt geben wird. Da eine Anhebung nicht vollständig eingepreist ist, könnte sie den JPY unterstützen. Natürlich wird auch viel von den Prognosen abhängen. Andererseits würde eine ausbleibende Zinserhöhung als große Enttäuschung empfunden werden, und der JPY würde wahrscheinlich einen Rückschlag erleiden. In einem solchen Szenario ist eine Wiederaufnahme des Haupttrends und eine Rückkehr zu den jüngsten Höchstständen nicht auszuschließen.

Für Mittwoch ist ein weiteres Ereignis angesetzt, das dazu beitragen könnte, die laufende Korrektur beim USDJPY zu beenden - die FOMC-Sitzung. Es wird nicht erwartet, dass die US-Notenbank vor der September-Sitzung eine Zinssenkung vornimmt. Der gestern veröffentlichte, sehr starke US-BIP-Bericht für das zweite Quartal 2024 bedeutet jedoch, dass die Fed Zeit und Ruhe hat, mit einer Zinssenkung zu warten, um die Entwicklung der Wirtschaftsdaten abzuwarten. Auch wenn klare und direkte Aussagen, dass es im September keine Zinssenkung geben wird, unwahrscheinlich sind, könnte jeder Hinweis darauf den USD stützen und somit eine Aufwärtsbewegung des USDJPY fördern....

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.