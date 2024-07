FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius haben ihren Erholungsversuch am Freitag fortgesetzt. Kurz vor dem Handelsende führten sie den deutschen Leitindex Dax mit einem Kursplus von 6,8 Prozent auf 243,90 Euro an. 2024 notieren sie gleichwohl immer noch fast 27 Prozent im Minus, was den letzten Platz im Dax bedeutet.

Mit dem Kursanstieg zum Wochenschluss haben die Papiere der Göttinger auch die Kurslücke geschlossen, die vor einer Woche infolge einer abermaligen Senkung der Jahresziele aufgerissen worden war. Die Enttäuschung der Anleger über den neuen Ausblick hatte den Kurs wieder in Richtung der 200-Euro-Marke fallen lassen.

Der Konzern bekommt weiterhin die Zurückhaltung der Kunden zu spüren, die während der Corona-Pandemie große Menge bestellten und nach dem Abebben der Krise auf vollen Lagern saßen.

Im zweiten Quartal war es nun zwar leicht bergauf gegangen mit dem Umsatz, aber das hatte nicht gereicht, um die Jahresprognose aufrecht zu halten. Die Nachfragebelebung blieb verhalten, und auch die Aussichten auf den Rest des Jahres gestalten sich in schwierig. Konzernchef Joachim Kreuzburg kappte den Ausblick, allerdings hat dieser nun ein "bewusst vorsichtiges" Niveau./mis/he