Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte nimmt der Bitcoin am Freitag wieder Kurs auf das Verlaufshoch vom Wochenanfang, als er bei 68.480 Dollar den höchsten Stand seit mehr als einem Monat markiert hat. Dazu trägt nicht nur die Vorfreude auf die Rede von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei Branchenkonferenz "Bitcoin 2024" am Samstag bei.Laut Programm wird Trump bei dem Event in Nashville, Tennessee, um 14 Uhr Ortszeit (21 Uhr deutscher Zeit) sprechen. Geplant ist eine 30-minütige Keynote, ...

