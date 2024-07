Wochenausblick. DAX schließt mit Wochenplus. 4 Megacaps und Inflationsdaten im Blickpunkt

Nach der schwachen Vorwoche pendelte sich der DAX® in der abgelaufenen Woche bei teils recht volatilem Handel auf weiterhin hohem Niveau ein. Das leichte Wochenplus geht vor allem auf das Konto von SAP und Sartorius, die bereits Quartalszahlen meldeten. Durchwachsene Zahlen zweier US-Megacaps drückten derweil auf die Kaufstimmung. In der kommenden Woche werden vier weitere Megacaps und eine Reihe von Unternehmen aus Europa berichten Zudem stehen Inflationszahlen und Arbeitsmarktdaten aus den USA im Fokus.

An den Anleihemärkten gaben die Renditen im Wochenverlauf mehrheitlich leicht nach. Angesichts einiger vielbeachteter Daten in der kommenden Woche, könnte es in den nächsten Handelstagen durchaus zu größeren Ausschlägen kommen. Reaktionen könnte es auch bei den Edelmetallen geben. In der abgelaufenen Woche kam der Goldpreis bereits kräftig unter Druck - konnte sich jedoch zunächst bei rund 2.360 USD stabilisieren. Beim Silberpreis summierten sich die Kursverluste seit dem jüngsten Hoch bereits auf rund zehn Prozent. Die Bären sind auch am Ölmarkt los. Ein Ende der Anfang des Monats gestarteten Konsolidierung ist noch nicht in Sicht.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche kommt die Berichtssaison weiter in Fahrt. Aus Europa werden unter anderem Adidas, Auto1 Group, BMW, Covestro, Daimler Truck, Danone, DHL Group, Fresenius, Fresenius Medical Care, Fuchs, Heidelberg Materials, Hugo Boss, Krones, Nemetschek, Philips, ProSiebenSat.1, Redcare Pharmacy, Siemens Healthineers, Symrise, Teamviewer und Vonovia Geschäftszahlen veröffentlichen. In den USA stehen die Daten von Apple, Amazon, Boeing, ExxonMobil, Intel, Merck, Microsoft, Meta Platforms, Pfizer und T-Mobile US im Fokus.

Wichtige Termine

MONDAY JULY 29, 2024

Austria-PMI

TUESDAY JULY 30, 2024

Germany-GDP Flash

Euro Zone-Sentiment

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

WEDNESDAY JULY 31, 2024

Colombia central bank board to vote on interest rate

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI Manuf

Germany-Import Prices

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

United States-ADP

Treasury Dept. issues Quarterly Refunding Estimates

United States-Fed policy decision

THURSDAY AUGUST 1, 2024

China (Mainland)-PMI

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-Unemployment

United States-Jobless

United States-ISM - man

Bank of England Chief Economist Huw Pill takes part in online Q&A

FRIDAY AUGUST 2, 2024

Bank of England Chief Economist Huw Pill gives presentation to businesses

United States-Employment

United States-Factory Orders

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.260/18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.975/18.114 Punkte Der DAX® schloss mit einem Wochenplus und klopfte zum Handelsschluss an die Widerstandsmarke von 18.407 Punkte. Der kurzfristige MACD-Indikatoren deutet eine Erholung an. Der kurzfristige RSI-Indikator ist neutral zu bewerten. Ein Ausbruch über 18.407 Punkte eröffnet kurzfristig Potenzial bis 18.577/18.755 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 18.114 und 18.260 Punkten eine Unterstützungszone. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich erst bei einem Ausbruch aus der bestehenden Bandbreite an. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 26.03.2024 - 26.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.07.2019 - 26.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 101,09* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 115,86** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 113,99*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 16:40 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 4,07 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,23* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,21* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,13* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 16:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.