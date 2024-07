Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) -ABU DHABI, UAE, 26. Juli 2024 PRNewswire/ -- Warner Bros. World Yas Island, Abu Dhabi, der größte Indoor-Themenpark der Region, freut sich, eine bahnbrechende Erweiterung seiner Partnerschaft mit Etihad Airways bekannt zu geben, die einen monumentalen Meilenstein in seiner Geschichte darstellt. Diese aufregende Zusammenarbeit wurde am 25. Juli bei einer spektakulären Eröffnungsveranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt und wird die Spannung von Warner Bros. World in die Lüfte mit der Einführung des weltweit ersten Warner Bros. World gebrandeten Flugzeugen, die das Erlebnis der Gäste vor dem Themenpark auf ein neues Niveau heben.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:https://www.multivu.com/players/uk/9281951-warner-bros-world-yas-island-abu-dhabi-etihad-airways-partnership/Die Partnerschaft zwischen Warner Bros. World und Etihad Airways stellt die bisher größte Zusammenarbeit für den Themenpark dar. Im Rahmen dieser fesselnden Initiative wurde ein Flugzeug von Etihad Airways - eine Boeing 787-10 Dreamliner - kreativ mit ikonischen Figuren von Warner Bros. dekoriert. Auf der einen Seite werden die Gäste von den schelmischen Streichen kultiger klassischer Zeichentrickfiguren wie den Looney Tunes und Tom und Jerry begrüßt, während auf der anderen Seite die Heldentaten beliebter DC-Superhelden zu sehen sind.Alle jungen Gäste im Alter von bis zu 10 Jahren, die mit Etihad Airways länger fliegen, erhalten brandneue Warner Bros. World Kids Packs, die in diesem Sommer netzweit eingeführt werden. Diese vor Kreativität strotzenden Pakete sollen junge Reisende mit Aktivitäten unterhalten, die sie dazu inspirieren, ihre Lieblingssuperhelden zu zeichnen und sich während des Fluges mit einer Vielzahl von lustigen Aufgaben zu beschäftigen, damit jeder Moment voller Abenteuer ist. Kleinkinder erhalten eine weiche Decke im DC-Superhelden-Stil, während die jüngeren Kinder einen Rucksack, einen Superhelden-Umhang, eine Wasserflasche und ein Aktivitätsset erhalten.Warner Bros. World wird außerdem erstmals eine eigene, exklusiv gebrandete Kinderlounge in der Etihad Airways Lounge am Zayed International Airport in Abu Dhabi einrichten. Diese skurrile Lounge entführt die Reisenden in das unglaubliche Universum von Warner Bros. World und bietet ein einzigartiges Erlebnis, das den Geist des Parks an den Flughafen bringt und jede Reise so reizvoll macht wie einen Besuch im Themenpark selbst.Mohamed Abdalla Al Zaabi, Group CEO von Miral,, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: "Wir sind hocherfreut, mit Etihad Airways zusammenzuarbeiten, um die allererste Warner Bros. World gebrandeten Flugzeuge an die Fans. Diese Zusammenarbeit erweitert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern auch den Nervenkitzel von Warner Bros. World über die Mauern unseres Parks hinaus und schaffen so einen tollen Urlaub mit lang anhaltenden, unvergesslichen Erinnerungen für Fahrgäste jeden Alters."Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, fügte hinzu:: "Wir bauen auf unserem guten Ruf als familienfreundliche Fluggesellschaft auf und freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Warner Bros. World auf die nächste Stufe zu heben. Unsere Looney Tunes- und DC Super Hero-Themenflugzeuge bringen unsere Marken zu Zielen auf der ganzen Welt und werben für eine der vielen Attraktionen von Abu Dhabi. Wir freuen uns darauf, immer mehr Besucher zu begrüßen, die sich für unsere Heimat Abu Dhabi begeistern, und insbesondere unsere kleinen VIP-Gäste auf ihrer Reise mit uns zu erfreuen."Video - https://mma.prnewswire.com/media/2469981/Warner_Bros_Etihad_Airways.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469301/Warner_Bros_Eithad_Airways.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2469302/Warner_Bros_World_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/warner-bros-world-yas-island-abu-dhabi-erhebt-sich-zu-neuen-hohen-mit-etihad-airways-partnerschaft-302207665.htmlPressekontakt:Miral Destinations,Rabie Riman,Leiterin der PR-Abteilung,+97124930388,rriman@miral.ae. Etihad Airways,Medienbeauftragter +97150 818 9596,dutymediaofficer@etihad.aeOriginal-Content von: Warner Bros. World? Yas Island, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175854/5831752