Es wurden über 23 Millionen Euro in Sicherheitsmaßnahmen investiert

Nach langem Warten wird die Via dell'Amore am Samstag, den 27. Juli, wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit etwas mehr als 900 Metern Länge führt dieser über dem Meer gelegene Weg durch eine der schönsten, eindrucksvollsten und berühmtesten Landschaften der Welt. Er verläuft durch das Naturparadies Cinque Terre, das 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

View of Via dell'Amore ph credits Bruno Maderna

Die Via dell'Amore war seit 2012 aufgrund eines Erdrutsches gesperrt, konnte aber nach einer aufwendigen Sanierung unter der Leitung der Region Ligurien, des Regierungsbeauftragten für die Bewältigung hydrogeologischer Instabilität und in Zusammenarbeit mit Riomaggiore, dem Nationalpark Cinque Terre, der Oberaufsicht für Archäologie, Bildende Kunst und Landschaft und dem Hafenamt wiedereröffnet werden.

Die Gesamtinvestition belief sich auf über 23 Millionen Euro, wovon 12 Millionen Euro von der Region Ligurien und weitere Mittel vom Kulturministerium (6,9 Millionen), dem Umweltministerium (3 Millionen) und dem Zivilschutz (1,5 Millionen) bereitgestellt wurden.

Die Wiedereröffnung der Via dell'Amore erwies sich aufgrund der schwierigen Lage an der Steilküste als komplex. Die Instandsetzungsarbeiten begannen am 14. Januar 2022 und wurden am 19. Juli 2024 abgeschlossen. Die Arbeiten vor Ort wurden von spezialisierten Unternehmen durchgeführt, die Hubschrauber für den Materialtransport einsetzten, während Arbeiter, die an Seilen und Kabeln hingen, tiefe Verankerungen an der Steilküste anbrachten und Edelstahlnetze installierten.

Die Einweihung der Via dell'Amore fand am Vorabend der Wiedereröffnung mit Unterstützung des Ministeriums für Tourismus statt. Die Gemeinden Riomaggiore und Manarola feierten mit hochrangigen Gästen, darunter die Ministerin für Tourismus, Daniela Santanchè, der Beauftragte für die Bewältigung hydrogeologischer Instabilität, Giacomo Raul Giampedrone, der Interimspräsident der Region Ligurien, Alessandro Piana, die Präsidentin des Nationalparks Cinque Terre, Donatella Bianchi, und die Bürgermeisterin von Riomaggiore, Fabrizia Pecunia.

Die offiziellen Vertreter wurden von einem Zug begleitet, der mit einem der Via dell'Amore gewidmeten Design geschmückt war und der auch weiterhin auf dieser Strecke eingesetzt werden soll. Der Tag wurde mit einem beeindruckenden Feuerwerk und einer Musikshow abgerundet.

Künftig wird die Stadt Riomaggiore den Weg als Freilichtmuseum mit reserviertem, begrenztem und kostenpflichtigem Zugang verwalten, um die Sicherheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten.

www.lamialiguria.it

