Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Siegergeist für Indien zu entfachen

India House, das erste Landeshaus für die Nation bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, kündigt Radico Khaitan als offiziellen Partner an.

Das India House wird sowohl für die Athleten als auch für die Fans ein Zuhause in der Ferne sein und erinnert an das 100-jährige Jubiläum der ersten Teilnahme Indiens an den Olympischen Spielen unter der Indian Olympic Association im Jahr 1920.

Die Allianz von Radico Khaitan mit India House bekräftigt das tief verwurzelte Engagement des Unternehmens für das Wachstum Indiens und seine Vision, das reiche Erbe und die luxuriöse Kultur des Landes einem globalen Publikum zu präsentieren. Angesichts der zunehmenden Sportbegeisterung in ganz Indien ist es unerlässlich, unsere Athleten zu unterstützen und ihre Erfolge zu feiern, wo immer sie antreten. Radico Khaitan hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nationale Moral bei den Olympischen Spielen zu stärken und unsere Athleten auf der großen globalen Bühne zu unterstützen. Mit seinen Beiträgen zum India House möchte Radico Khaitan Indiens Reichtum, Kultur und Erbe ins Rampenlicht rücken und die Solidarität und den Stolz der Inder weltweit zur Unterstützung des Teams Indien fördern.

Abhishek Khaitan, Geschäftsführer von Radico Khaitan, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und erklärte: "Radico Khaitan fühlt sich geehrt, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit dem India House zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit ist eine Hommage an Indiens lebendiges kulturelles Erbe und seinen dynamischen Sportsgeist auf der globalen Bühne. Unser Engagement für das indische Team und unsere sorgfältig gefertigten Produkte aus unserem Heimatland rufen bei jedem Inder, unabhängig von seinem Wohnort, ein tiefes Gefühl des Stolzes und der Verbundenheit hervor. Während wir im olympischen Gastgeberland den nationalen Geist fördern, steht Radico Khaitan stolz hinter unseren Athleten auf dieser prestigeträchtigen internationalen Plattform. Mit unseren exklusiven Angeboten im India House wollen wir den Reichtum, die Kultur und das Erbe unserer Nation präsentieren und die Inder weltweit in ihrer unerschütterlichen Unterstützung für das Team India vereinen."

Als offizieller Partner des India House wird Radico Khaitan das Erlebnis für alle Besucher bereichern und die Essenz Indiens zelebrieren.

Tickets für das India House können online erworben werden unter https://tickets.myindiahouse.in/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240726112597/de/

Contacts:

Kontaktieren Sie für weitere Details exports@radico.co.in