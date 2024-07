Die gesamte Welt kostengünstig mit einem einzigen Fonds oder ETF abdecken und kein Ärger mehr mit Rebalancing & Co haben? Das geht mit diesen Produkten einfach, unkompliziert, günstig und mit maximaler Diversifikation. Immer mehr Anleger wollen ultrasabil und breit in den globalen Aktienmarkt investieren. Inzwischen geht das sogar mit nur einem einzigen ETF bzw. Fonds, mit dem Anleger kostengünstig und frei nach Gerd Kommer in die Welt AG investieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...