Kein Sommerloch in Sicht: Biden gibt ab, Harris greift an, Trump schlägt zurück, so könnte man diese Situation in den USA simplifizieren: "Biden-Rückzug gibt Aktienmärkten neuen Schwung", freut sich die Börsen-Zeitung und schreibt über Kamala Harris: "Duell zwischen Staatsanwältin und Straftäter". Doch der Auftrieb an den Märkten hält nicht an, die hochgelobten Tech-Aktien korrigieren mit teilweise zweistelligen Abschlägen, was eher die Medien als die Anleger in Panik versetzt: "Platzt die Blase ...

