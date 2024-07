EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

thyssenkrupp nucera bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 - Erwartung für den AWE-Bereich im Geschäftsjahr 2024/25 wird nicht aufrechterhalten - Ergebnis im dritten Quartal 2023/24 über Erwartung thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") bestätigt auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen für das dritte Quartal 2023/24 die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Auf Konzernebene wird weiterhin ein Umsatz von 820 Mio. € bis 900 Mio. € (2022/23: 653 Mio. €) und ein EBIT im negativen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich (2022/23: 24 Mio. €) erwartet. Die darin enthaltene Umsatzprognose für den Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) in Höhe von 500 Mio. € bis 550 Mio. € für das Geschäftsjahr 2023/24 wird ebenfalls bestätigt.

Für das kommende Geschäftsjahr 2024/25 wird die bislang kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse nicht aufrechterhalten. Ursächlich dafür sind primär die anhaltenden Unsicherheiten im Markt, die weitere Verzögerungen neuer Projekte auf Kundenseite zufolge haben und eine verlässliche Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 zum aktuellen Zeitpunkt unmöglich machen. thyssenkrupp nucera geht davon aus, dass diese Verzögerungen die langfristige Entwicklungsperspektive nicht beeinträchtigen.

Die vorläufigen, nicht geprüften Zahlen im dritten Quartal 2023/24 liegen über den Markterwartungen: thyssenkrupp nucera steigerte den Umsatz auf Gruppenebene um 26% auf 236 Mio. € (Q3 2022/23: 188 Mio. €). Das EBIT sank im dritten Quartal 2023/24 im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 6 Mio. € auf 1 Mio. € (Q3 2022/23: 7 Mio. €).

Die Veröffentlichung der Mitteilung zum dritten Quartal erfolgt am 13. August 2024. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 wird thyssenkrupp nucera wie geplant mit der Veröffentlichung der Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/24 veröffentlichen.



