Jüngst jährte sich zum zweiten Mal eine Ausnahmesituation am Anleihemarkt, die es in dieser Dauer noch nie gab. Es geht um die Inversion der Zinskurve in den USA, also die Situation, dass die Renditen kurzfristiger Anleihen höher sind als die langfristiger. Diese Konstellation gilt als zuverlässiges Signal für einen wirtschaftlichen Abschwung. Auch in Deutschland und einigen Euro-Ländern ist dieses Phänomen seit einiger Zeit zu beobachten. Normalerweise verlangen Investoren einen Renditeaufschlag für längere Laufzeiten als Entschädigung für das höhere Risiko. Eine Inversion tritt auf, wenn die Notenbanken die kurzfristigen Leitzinsen stark ...

