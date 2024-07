Darmstadt (dpa-AFX) - Nach einem guten zweiten Quartal hat der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA seine Ziele für das laufende Jahr konkretisiert. Der Nettoumsatz soll zwischen 20,7 und 22,1 Milliarden Euro liegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitagabend in Darmstadt mitteilte. Bislang war der Vorstand am unteren Ende der Spanne von 100 Millionen Euro weniger ausgegangen.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf Jahressicht bei 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro liegen. Bislang hatten die Manager an beiden Enden der Spanne jeweils 100 Millionen Euro weniger auf dem Zettel.

Im zweiten Quartal setzte Merck gut 5,3 Milliarden Euro um. Davon blieben rund 1,5 Milliarden Euro als bereinigtes operatives Ergebnis hängen. Im nachbörslichen Handel legte die Merck-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft etwas zu. Der vollständige Bericht soll am 1. August vorgelegt werden./ngu