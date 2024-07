Immer mehr Unternehmen setzen auf den Bitcoin

Derzeit orientieren sich offenbar immer mehr Unternehmen, was ihre Reserven und Investments betrifft, um. So erklärte Toyota vor einigen Tagen, die Ethereum-Blockchain in ihre Systeme integrieren zu wollen, Ferrari, dass sie künftig Zahlungen in ausgewählten Kryptowährungen akzeptieren werden und MicroStrategy baut Bitcoin-Bestände in Milliardenhöhe ebenfalls immer weiter aus.

Seit heute gehen Meldungen ein, dass Semler Scientific, ein Unternehmen, das medizinische Geräte herstellt, Aktien verkauft, um damit Bitcoins kaufen zu können. Eine Entwicklung, die derzeit immer populärer am Markt zu werden scheint und der immer mehr Unternehmen folgen.

JUST IN: Public Company Semler Scientific is looking to sell stocks to buy more Bitcoin pic.twitter.com/lhwfPNfKKa - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 26, 2024

Argentinischer Generalinspektor genehmigt erstes Unternehmen mit Bitcoin-Finanzierung

Im südamerikanischen Staat Argentinien hat der dortige Generalinspektor nun das erste Unternehmen genehmigt, das sich ausschließlich durch Bitcoin statt herkömmlicher Fiat-Währungen finanziert. Argentinien hat schon seit Längerem mit enormen Inflationsraten zu kämpfen und ist daher in einigen Dingen Vorreiter, was alternative Währungen betrifft. Die Probleme mit der heimischen Währung bewegen viele Argentinier und auch die Regierung dazu, sehr aufgeschlossen gegenüber Kryptowährungen zu sein, da diese als inflationssicher angesehen werden.

JUST IN: Argentina's General Inspector approves the first company capitalised with Bitcoin pic.twitter.com/kg35c1NkGR - Radar (@RadarHits) July 26, 2024

Wird der Bitcoin in Zukunft fester Bestandteil der Wirtschaft werden?

Die Bedeutung des Bitcoins scheint immer größer zu werden. Erst vor einigen Tagen gab der Finanzkonzern und Vermögensverwalter VanEck eine Prognose heraus, die besagte, dass im Jahre 2050 über 10 % des internationalen Handels in Bitcoin abgerechnet werden könnten. Zudem könnten Zentralbanken mehr als 2,5 % ihrer Reserven in $BTC halten.

Bedenkt man, dass in den USA derzeit rege Diskussionen um eine staatliche Bitcoin-Reserve geführt werden, könnte diese Einschätzung auch nicht allzu weit von der Realität entfernt liegen. Sollten diese Voraussetzungen eintreffen, prognostizierte VanEck, dass der Bitcoin-Kurs auf 2,9 Mio. Dollar steigen und die Marktkapitalisierung auf über 61 Billionen Dollar anwachsen könnte. Das würde den gesamten Kryptomarkt auf nie gesehene Höhen hieven. Davon könnte auch $99BTC, der neue Coin einer renommierten Plattform, enorm profitieren.

Hier findest du die Website von $99BTC.

Ein ehrgeiziges Projekt namens 99BTC

$99BTC ist das neueste Projekt der renommierten und seit Jahren etablierten Plattform 99Bitcoins. Diese zeigt Kryptoinvestoren bereits seit Jahren, wie sie ihren Handel an den Märkten verbessern und dadurch Geld verdienen können. Dadurch verfügt 99Bitcoins über eine gewaltige Community von mehr als 700.000 Abonnenten auf Youtube und weiteren Followern auf ihren Social-Media-Kanälen. Allein aufgrund der enormen Reichweite und des großen Vertrauens der Anleger ist es also wahrscheinlich, dass $99BTC einen hervorragenden Start mit großen Gewinnen für alle frühen Anleger hinlegt.

Jetzt in $99BTC investieren.

(99Bitcoins hat sich einen Namen in der Krypto-Community gemacht und daher eine riesige Followerschaft aufgebaut - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Sobald $99BTC auf den Markt gebracht wurde, können die Nutzer der Plattform sich $99BTC-Token über Learn-to-Earn sichern, wobei sie für ihre Lernerfolge bezahlt werden. Außerdem gibt es einen Staking-Pool mit einem jährlichen APY von derzeit 681 %.

Da die Verantwortlichen hinter 99Bitcoins große Erfahrung auf dem Kryptomarkt samt explizitem Fachwissen besitzen, ist davon auszugehen, dass $99BTC nicht nur kurz-, sondern auch langfristig ein gutes Investment ist. Dadurch, dass sich bereits fast 1,6 Mrd. Tokens im Staking-Pool befinden und das Gesamtangebot, ähnlich wie beim Bitcoin, ebenfalls limitiert ist, könnte es beim offiziellen Start an den Börsen zu einer Verknappung des Angebots kommen. In dem Fall würde der Kurs auch kurzfristig stark ansteigen.

Jetzt rechtzeitig in $99BTC investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.