Der Live Debugger ermöglicht die Interaktion mit automatisierten Tests in Echtzeit, wodurch Arbeitsabläufe rationalisiert und die Qualität von Anwendungen verbessert werden

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte Unified Testing Plattform, stellt sein neuestes Angebot vor, die Live Inspect-Funktion für App-Automatisierungstests. Dieses Tool ermöglicht es Entwicklern und Testern, ihre App-Automatisierungsprozesse mit unvergleichlichen Live-Debugging-Funktionen direkt aus dem LambdaTest-Automatisierungs-Dashboard zu optimieren.

Die Live Inspect-Funktion ermöglicht es Benutzern, mit ihren automatisierten Testgeräten in Echtzeit zu interagieren und so die Effizienz und Effektivität von automatisierten Tests zu verbessern. Mit Funktionen wie der Echtzeitnavigation, der detaillierten Inspektion von UI-Elementen und der Erfassung von Screenshots können Teams jetzt Probleme direkt beim Auftreten mit ihren Automatisierungsskripten beheben und so über die bloße Videowiedergabe hinaus zu einer aktiven Auseinandersetzung mit ihren Anwendungen gelangen.

Zu den Live Inspect-Funktionen von LambdaTest gehört die Interaktion in Echtzeit, die es Benutzern ermöglicht, durch ihre Anwendungen zu navigieren, UI-Elemente zu inspizieren, Screenshots zu erstellen und einzigartige benutzerdefinierte xpaths zu generieren, während das Automatisierungsskript nahtlos läuft. Der verbesserte UI Inspector bietet außerdem ein maßgeschneidertes Erlebnis, das sich an das Skript des Benutzers anpasst und präzise Interaktionen auf der Grundlage der Appium-Sitzung gewährleistet. Benutzer können App-Automatisierungstests für mehr als 3000 Geräte-, Betriebssystem- und Browserkombinationen durchführen und so eine umfassende Abdeckung erreichen.

Der Live-Debugger ist einfach zu bedienen: Führen Sie einfach Ihre App-Automatisierungstests auf LambdaTest aus, greifen über das Dashboard auf Ihre live laufenden Tests zu und klicken auf die Option Live Inspect, um einen erweiterten UI-Inspektor zu nutzen. Dies ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit der App, während das Automatisierungsskript ausgeführt wird, und sorgt so für ein reibungsloseres Testerlebnis.

"Die Live Inspect-Funktion ermöglicht es Teams, die Kontrolle über ihre App-Tests zu übernehmen wie nie zuvor", sagte Mayank Bhola, Mitbegründer und Produktchef von LambdaTest. "Durch die Integration der einzigartigen xpath-Generierung in Echtzeit für native und hybride Anwendungen helfen wir Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu straffen, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und die Gesamtqualität zu verbessern. Diese Funktion ist ein entscheidender Vorteil für Teams, die ihre Entwicklungszyklen flexibler gestalten wollen."

LambdaTest hat sich als Teil seines Engagements für Innovation zum Ziel gesetzt, Teams mit Tools auszustatten, die zu schnelleren Entwicklungszyklen und qualitativ hochwertigeren Anwendungen führen.

Für weitere Informationen über LambdaTest Live Debugger besuchen Sie bitte https://www.lambdatest.com/support/docs/live-debug-in-app-automation/.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com.

