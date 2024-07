Calibre Mining gab bekannt, dass die zuständigen nicaraguanischen Behörden dem Unternehmen die wichtigsten Umweltgenehmigungen für die Erschließung und Produktion der Tagebauminen bei der Goldlagerstätte Volcan, die sich etwa 5 km südlich der Mühle Libertad befindet, erteilt haben. Canada Nickel hat mit Noble Mineral Exploration Inc. eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, wonach Canada Nickel und Noble bestimmte Bergbaugliegenschaften in ein neues Privatunternehmen, ExploreCo, einbringen werden, um ihre jeweiligen Beteiligungen am Portfolio der Nickelprojekte nordöstlich von Timmins, Ontario, zu konsolidieren. Osisko Gold Royalties erwirtschaftete im zweiten Quartal 2024 über 20.000 zurechenbare Unzen Goldäquivalent und GoldMining konnte weitere Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen bei São Jorge bekannt geben. Unternehmen im Überblick: Calibre Mining Corp. ? https://www.calibremining.com/ ISIN: CA13000C2058 , WKN: A2N8JP , FRA: WCLA.F , TSX: CXB.TO Weitere Videos von Calibre Mining Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/calibre-mining-corp/ Canada Nickel Company Inc. ? https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ GoldMining Inc. ? http://www.goldmining.com ISIN: CA38149E1016 , WKN: A2DHZ0 , FRA: BSR.F , TSX: GOLD.TO , Valor: 34887555 Weitere Videos von GoldMining Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/goldmining-inc/ Osisko Gold Royalties Ltd. ? https://osiskogr.com/en/ ISIN: CA68827L1013 , WKN: A115K2 , FRA: OM4.F , TSX: OR.TO , Valor: 24583868 Weitere Videos von Osisko Gold Royalties Ltd. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/osisko-gold-royalties-ltd/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Nickel Silber Silver Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV