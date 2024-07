Der Palladiumpreis steht aktuell bei 916 US-Dollar und verzeichnete in den letzten 24 Stunden ein leichtes Plus von 0,18%. Über die Woche hinweg konnte das Edelmetall eine Steigerung von 0,83% verzeichnen. Diese Zahlen deuten auf eine stabile Tendenz mit einer leichten Aufwärtsbewegung sowohl im Tages- als auch im Wochenverlauf hin. In diesem Artikel analysieren wir die jüngsten Entwicklungen und deren mögliche Auswirkungen auf die zukünftige Preisentwicklung.Anzeige:Ein wesentliches Ereignis, das kürzlich die Aufmerksamkeit auf sich zog, war der ...

