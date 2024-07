Olympia-Memecoins: Nachfrage steigt mit heutiger Eröffnung der Olympiade

Nach vier Jahren ist es heute wieder so weit: Die Olympischen Spiele werden eröffnet. Dieses Mal findet das weltweit größte Sportevent in Paris statt, obwohl das TGV-Hochgeschwindigkeitsnetz sabotiert wurde. Zeitgleich verzeichnen Olympia-Memecoins wie der beliebte The Meme Games eine zunehmende Nachfrage.

Schon jetzt wird $MGMES als der offizielle Coin der Olympischen Spiele bezeichnet und konnte heute mit seinem Vorverkauf 269.139 USD erzielen. Bereits in weniger als 6 Tagen wird mit der nächsten Vorverkaufsphase eine weitere Preiserhöhung stattfinden.

Aber auch der Olympia-Memecoin Solympics konnte sich hervorragend entwickeln. So ist er über die vergangenen sieben Tage um 209,64 % gestiegen. The Meme Games könnte diesen hingegen sogar noch übertreffen, da er Spielerlebnis und attraktive Belohnungen bietet.

Aufgrund des Sabotageangriffs auf das französische Zugnetz kam es zu Verspätungen von 800.000 Fahrgästen, zu denen auch viele Olympia-Besucher gehörten. Dennoch nimmt die Begeisterung für das Event und das Spiel von The Meme Games weiter zu.

In der aktuellen Vorverkaufsphase werden die Coins noch für den niedrigen Preis von 0,0091 USD angeboten. Danach steigt dieser in der vierten von insgesamt zehn Phasen bereits auf 0,00915 USD. Dabei können insgesamt 38 % der Gesamtversorgung von 2.024.000.000 $MGMES über den Presale erworben werden.

Noch erhalten Sie bis zu 25 % Rabatt im Vorverkauf von $MGMES

The Meme Games bietet ein Spiel, bei welchem die Nutzer einen Meme-Charakter für einen Wettkampf selektieren. Zur Wahl stehen Dogecoin, Pepe, DogWifHat, Brett und Turbo, die in einem 169m-Sprint gegeneinander antreten. Jeder von ihnen hat eine Chance von 20 %, dass die Anleger einen Bonus in Höhe von 25 % auf den Investitionsbetrag erhalten.

https://x.com/MemeGames2024/status/1816506358608634297

Dabei gibt es jedoch keine Beschränkungen für Interessierte. Denn diese können durch einen weiteren Kauf eine zusätzliche Chance erhalten. Zudem bestehen keinerlei Anforderungen an ein Mindestinvestment.

Mittlerweile ist The Meme Games anscheinend zum offiziellen Memecoin der Olympischen Spiele 2024 geworden. Denn seine Popularität und Sichtbarkeit nehmen immer weiter zu und schlagen im Kryptoraum und darüber hinaus Wellen.

Der Presale von The Meme Games wird zusammen mit der Abschlusszeremonie der Paralympics am 8. September beendet. Zwei Tage später erfolgt die erste Listung an einer dezentralen Kryptobörse, welche den Preis auf neue Höhen treiben kann.

The Meme Games lässt Solympics alt aussehen

Bei dem Spiel von The Meme Games erhalten die Nutzer die Wahl aus fünf berühmten Memecoin-Charakteren. Das Game stellt ein Kernelement des Projekts dar, weil es sich bei GameFi weiterhin um den Kryptosektor handelt, dessen Dapps die meisten aktiven Wallets pro Tag anzieht.

Aber auch die Memecoins haben in diesem Jahr eine große Begeisterung bei den Anlegern ausgelöst. Denn sie erzielten an den dezentralen Kryptobörsen ein Anteil von bis zu 67 % des Handelsvolumens und waren auch zuletzt führend. Schließlich sind viele Anleger in eine Goldrausch-Stimmung verfallen und suchen nach dem nächsten Token mit einem Anstieg von Hunderten Millionen Prozent.

Überzeugt wurden die Investoren von dem besonderen Konzept, welches den Zeitgeist hervorragend tokenisiert. Aber auch das Spiel, das Belohnungsmodell und das geschickte Marketing haben dem Coin zu seinem Erfolg verholfen.

Milliarden-Publikum könnte von The Meme Games erfahren

Das Olympia-Fieber verbreitet sich bei über einer Milliarde von Menschen, welche das größte Sportevent verfolgen. Einige Schätzungen gehen sogar von 3 Mrd. Zuschauern aus. Zudem ist bisher noch kein konkreter Marketingplan bekannt, was große Hoffnungen weckt.

Denn es wäre nicht das erste Mal, dass ein Memecoin durch eine geschickte Marketingstrategie die Aufmerksamkeit von einer großen Menge von Menschen auf sich gezogen hat. Viele von ihnen sponsern Sportevents und andere waren am Times Square und in Las Vegas auf der größten LED-Leinwand zu sehen.

Daher sind die Erwartungen groß, dass es Marketingpläne für die Olympiade geben könnte. Somit wäre auch ein besonders schneller Ausverkauf des Presales denkbar, was schon nach Minuten der Fall sein könnte. Möglicherweise benötigt das Projekt nur das nötige Startkapital, um den Turbo seiner Mondrakete zu zünden.

Ebenso sind viele Analysten von dem Potenzial von The Meme Games überzeugt. Zu ihnen gehören unter anderem Coinspeaker, Watcher Guru, CryptoPotato, The Tech Report und ReadWrite. Zudem empfehlt der Kryptoanalyst Crypto Gains seinen 135.000 Abonnenten, dass sie besser frühzeitig den $MGMES-Coin kaufen, um somit Enttäuschungen zu verhindern.

Außerdem können die Memecoins von The Meme Games noch weiter im Preis steigen. Ein bekannter Analyst geht bei Turbo beispielsweise von einem 1000-fachen Gewinnpotenzial aus.

Ebenso wird den Hodlern über das Staking ein passives Einkommen von 901 % pro Jahr gezahlt. Allerdings variiert dieser Betrag je nach Anzahl der in dem Pool verwahrten $MGMES-Token. Daher sollten sich Interessierte beeilen, bevor diese weiter zunehmen.

Herausgeben wurde der Coin von The Meme Game auf der Blockchain von Ethereum als ERC-20. Deshalb werden mit jedem fertiggestelltem ETH-Block 38,5 Token an die Staker verteilt. Dies geschieht über einen Zeitraum von zwei Jahren, sodass so lange durch die Angebotsverknappung steigende Kurse begünstigt werde.

Ein weiterer Vorteil sind die Überprüfungen der Smart Contracts von Solid Proof und des Teams von Coinsult. Somit können Schwachstellen und Probleme des Projekts und Codes ausgeschlossen werden.

Während des Olympia-Hypes gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um ein solches Projekt mit einem Spiel zu starten, dass seinen Gewinnern großzügige Belohnungen vergütet. So konnte The Meme Games bereits 18.000 Abonnenten auf X erzielen. Ebenso gibt es eine Telegram-Gruppe, welche Interaktionsmöglichkeiten mit der Gemeinschaft bietet.

Mit viralen Sport-Memes, Milliardenpublikum, Marketing bei der Olympiade und möglicherweise Aufmerksamkeit von berühmten Profisportlern könnte The Meme Games nicht nur innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein, sondern auch eine der profitabelsten Investmentideen für das dritte Quartal und bei allen künftigen Olympiaden sein.

Noch kann man vor den meisten anderen in The Meme Games investieren sowie attraktive Rabatte und Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen erhalten. Allerdings bleibt möglicherweise nicht mehr viel Zeit nach, da bald das Olympia-Marketing erfolgen könnte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.