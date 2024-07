Ledger kündigte auch Ledger Security Key an, eine neue App, die eine nahtlose Anmeldung ermöglicht und unerlässlich für den Proof of You ist

Ledger, der Weltmarktführer im Bereich der Sicherheit digitaler Assets für Verbraucher und Unternehmen, hat heute Ledger Flex, seine zweite neue Produkteinführung 2024, zum Verkauf freigegeben. Ledger Flex, das anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Ledger auf den Markt kommt, markiert zusammen mit dem bereits zuvor veröffentlichten Ledger Stax den Beginn einer neuen Generation von Ledger-Hardware, die mit sicheren E Ink®-Touchscreen-Displays ausgestattet ist, die von Ledgers Secure OS betrieben werden. Ledger Flex ist ab heute auf Ledger.com und bei unseren Einzelhandelspartnern auf der ganzen Welt zum Preis von 249 US-Dollar erhältlich und wird ab sofort ausgeliefert.

Ledger Flex markiert den neuen Standard für Ledger-Geräte, die NFC und einen sicheren E Ink®-Touchscreen zu einem attraktiven Preis bieten. Ledger Flex ist eine Hommage an das kultige Schwarz-Stahl-Motiv, das seit einem Jahrzehnt auf Ledger-Geräten zu sehen ist und an Ledgers Tradition der kompromisslosen Sicherheit erinnert. Sein hochauflösendes 2,8-Zoll-Display sorgt für Klarheit bei der Unterzeichnung von Transaktionen oder der Genehmigung von Anmeldungen. E Ink® bietet eine unübertroffene Energieeffizienz, so dass der Akku mit einer Ladung wochen- oder sogar monatelang halten kann.

"Nach einem Jahrzehnt, in dem wir den Standard für Sicherheit und Selbstverwahrung bei Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten gesetzt haben, bin ich stolz darauf, sagen zu können, dass wir die Messlatte erneut höher legen", sagt Pascal Gauthier, Vorsitzender CEO von Ledger "Mit der Einführung von Ledger Flex und Ledger Stax in diesem Jahr definieren wir die Erfahrung der Selbstverwahrung neu. Ledger-Geräte sichern bereits mehr als 20 der digitalen Vermögenswerte weltweit, und unsere neue sichere Touchscreen-Kategorie wird die Selbstverwahrung für mehr Verbraucher und Unternehmen als je zuvor zugänglich machen."

Sichere Signiergeräte sind der Schlüssel zu einer Zukunft, in der Proof of You unverzichtbar wird da immer mehr unserer Werte digitalisiert werden, benötigt die Gesellschaft vertrauenswürdige Methoden zum Nachweis der Identität. Die rasante Entwicklung der KI rückt den Identitätsnachweis in den Mittelpunkt der größten technologischen Herausforderungen, und es wird immer schwieriger, dem zu vertrauen, was man sieht. Ledger-Geräte sind die einzigen Produkte der Welt mit sicheren Touchscreens, was sie zu einem unverzichtbaren Instrument zum Schutz Ihrer digitalen Werte und Ihrer Identität macht. Ledger-Geräte bieten Sicherheit für Ihre von Natur aus unsicheren Geräte.

Nach einem Jahrzehnt der Entwicklung von kompromisslos sicheren Geräten und einem robusten Open-Source-Entwickler-Ökosystem ist Ledger bereit, eine Welt zu sichern, die sich der KI verschrieben hat. Wo KI Überfluss schafft, ist die Blockchain ein natürlicher Partner, indem sie Knappheit und Authentizität schafft. Ledger sichert die Blockchain und wird Anwendungen entwickeln, die den Bedarf an Proof of You decken.

Dies beginnt mit einer neuen App für Ledger Stax und Ledger Flex: Ledger Security Key, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und Passkey-Funktionen bietet. Passkeys bieten eine sichere und bequeme Alternative zu herkömmlichen Passwörtern und können Phishing aus Ihren Sicherheitsrisikofaktoren eliminieren. Mit Ledger Security Key können Sie sich mit Ihrer Ledger-Wallet anmelden, ohne Ihr Passwort abrufen oder eine weniger sichere 2FA wie eine Browsererweiterung oder SMS verwenden zu müssen. Diese Funktion basiert auf der offenen FIDO-2-Spezifikation, die einen dezentralisierten Zugang über alle Plattformen hinweg gewährleistet, und ist bereits mit Google, Amazon, Binance, Coinbase und vielen anderen kompatibel. Tippen Sie einfach Ihren Ledger Flex oder Ledger Stax auf Ihrem Mobiltelefon, um sich bei unterstützten Diensten anzumelden, oder schließen Sie ihn über USB an Ihren Laptop oder PC an.

"Ohne einen sicheren Bildschirm sind Sie nicht sicher. Punkt. Die einfach zu bedienenden, sicheren Touchscreens von Ledger Stax und Ledger Flex sind die einzigen wirklich sicheren Touchscreens der Welt, die von der Donjon und Dritten getestet wurden", sagt Ian Rogers, Chief Experience Officer bei Ledger . "Angesichts des zunehmenden digitalen Eigentums und der KI-Fälschungen sind die Sicherheit digitaler Vermögenswerte, der Nachweis der Echtheit und der Identitätsnachweis wichtiger denn je. Ledger Stax und Ledger Flex sind die sicheren Touchscreens, die zu dem unsicheren Touchscreen in der Tasche passen."

Ledger Flex wird von Ledger Live unterstützt, der führenden Omni-Chain-Begleit-App, die es Nutzern ermöglicht, sich nahtlos mit ihrem Ledger-Gerät zu verbinden. Ledger Live ist der sicherste Weg, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen, zu tauschen und Rendite zu erzielen, und ist mit globalen Anbietern wie Moonpay, Coinbase, PayPal und Lido integriert. Bis heute unterstützt Ledger über 10.000 Münzen und Token auf mehr als 70 Blockchains in Ledger Live, und etwa 200 dApps wurden in das Ledger-Ökosystem integriert. Entwickler, die auf dem Ledger-Ökosystem aufbauen möchten, können unser aktualisiertes Entwickler-Portal hier.

Eine Zukunft, die auf digitalen Werten aufbaut, erfordert sichere Wiederherstellungsoptionen, die sicherstellen, dass Ihr digitaler Wert oder Ihre Identität niemals verloren geht. 2023 startete Ledger Ledger Recover, bereitgestellt von Coincover, einen Service, der es Nutzern ermöglicht, ihre geheimen Wiederherstellungsphrasen zu verschlüsseln, zu splitten und zu sichern, und der Ledger Flex von Anfang an unterstützt, zusätzlich zu dem bereits verfügbaren Ledger Stax. Mit Ledger Recover müssen Sie sich nie wieder Sorgen um den Zugang zu Ihrer Geldbörse machen, selbst wenn Ihr physisches Backup der Secret Recovery Phrase verloren geht oder zerstört wird. Mit Ledger Live, Ledger Security Key und Ledger Recover ist das gesamte digitale Eigentumserlebnis nur im Ledger-Ökosystem vorhanden und möglich.

Ledger Flex ist ab heute auf Ledger.com und in Best Buy in den USA für 249 US-Dollar erhältlich. Eine spezielle Ledger Flex BTC Edition ist ebenfalls erhältlich. Zubehör zum Schutz von Ledger Stax und Ledger Flex ist ab sofort erhältlich.

Mit der Einführung des Ledger Flex gibt es jetzt ein Ledger-Gerät zu einem Preis, der für jeden erschwinglich ist:

LEDGER NANO S PLUS Ledgers kompromisslose Sicherheit für Ihre Bitcoin und Krypto, erhältlich für nur $79.

LEDGER NANO X Mehr Konnektivität, mit Bluetooth für Transaktionen unterwegs für $149.

LEDGER FLEX: Ledgers Touch-Schnittstelle der nächsten Generation und Formfaktor für $249.

LEDGER STAX Premium-Design der nächsten Generation mit dem weltweit ersten gebogenen E Ink®-Display, mit Qi-Ladefunktion und Stapelmagneten. Entworfen von Tony Fadell. Gesichert durch Ledger, für $399, mit einer Magnetschale in jeder Box.

LEDGER FLEX SPEZIFIKTIONEN:

Abmessungen: 78.40 mm 56.50 mm 7.70 mm

Sicherheit: Ledger EAL 6+ zertifiziertes Sicherheitselement (ST33K1M5)

Bildschirmtyp: E Ink® (bis zu 16 Graustufen), anpassbarer Sperrbildschirm, kapazitive Berührung

Bildschirmauflösung: 2,8", 600 x 480 Pixel

Gewicht: 57.5g

Anschlussmöglichkeiten: USB C, Bluetooth® 5.2, NFC

ÜBER LEDGER

Ledger feiert 2024 sein 10-jähriges Bestehen und ist weltweit führend in der Sicherheit digitaler Vermögenswerte für Verbraucher und Unternehmen. Ledger bietet vernetzte Geräte und Plattformen an, mit mehr als 6 Millionen verkauften Geräten an Verbraucher in 180 Ländern und mehr als 10 Sprachen, mehr als 100 Finanzinstituten und Handelsmarken. Über 20% der weltweiten Krypto-Assets werden von Ledger gesichert.

Ledger ist die Lösung für digitale Vermögenswerte, die durch ihr Design sicher ist. Das international am meisten respektierte offensive Sicherheitsteam der Welt, Ledger Donjon, wird als entscheidende Ressource für die Sicherung der Welt der digitalen Vermögenswerte herangezogen. Angesichts von mehr als 14 Milliarden Dollar, die allein 2023 gehackt, betrogen oder falsch verwaltet wurden, bietet die Sicherheit von Ledger seiner Community Seelenfrieden und kompromissloses Selbstvertrauen

Kaufen Sie keine "Hardware-Wallet". Kaufen Sie ein LEDGER Gerät.

LEDGER, LEDGER LIVE, LEDGER RECOVER, LEDGER STAX, LEDGER FLEX und LEDGER FREE FROM COMPROMISE sind Marken im Besitz von Ledger SAS

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Ledger unter Lizenz verwendet.

E Ink® ist eine eingetragene Marke der E Ink Corporation.

