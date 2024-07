DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 18.469 Pkt - Merck und Thyssenkrupp Nucera fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Merck KGaA wurden im nachbörslichen Handel am Freitag 1,3 Prozent höher getaxt. Der Konzern hat nach einem starken zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Haupttreiber für die Anhebung sei eine "sehr starke operative Performance von Healthcare und Electronics im Vergleich zur Markterwartung", teilte der DAX-Konzern mit. Diese habe bei Healthcare die Rückstellungen in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags mehr als ausgeglichen, die der Konzern nach dem Scheitern des Krebsmedikaments Xevinapant in einer klinischen Studie gebildet hatte. Die Performance von Life Science lag den weiteren Angaben zufolge im Rahmen der Erwartungen.

Thyssenkrupp Nucera wurden 0,5 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hat nach einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis im dritten Geschäftsquartal die Jahresprognose 2023/24 bestätigt. Allerdings kassierte die Thyssenkrupp-Tochter die Prognose für das Geschäft mit alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) für das kommende Geschäftsjahr und verwies auf anhaltende Unsicherheiten im Markt, weshalb Kunden neue Projekte verzögerten und eine verlässliche Prognose derzeit nicht möglich sei.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.469 18.418 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 26, 2024 16:18 ET (20:18 GMT)

