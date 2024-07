Nach der jüngsten Kursschwäche zeigten sich Amerikas Aktien vor dem Wochenende nochmals von ihrer freundlichen Seite. Alle großen Indizes gewannen gut ein Prozent. Der Dow Jones wurde von einer Kursexplosion von 3M nach oben geschoben. Für Beruhigung sorgte auch, dass der Preisindex PCE im Juni wie erwartet leicht zurückging. Am Ende einer sehr schwachen Woche ist den US-Techwerten am Freitag eine Erholung geglückt. Die wichtigsten Indizes legten in New York zum Wochenschluss um jeweils ein Prozent ...

