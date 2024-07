Welche Kryptowährung hat Zukunft und sollte man jetzt kaufen?

Wieder einmal hat es ein besonderer Memecoin geschafft, aus der Menge von geschmacklosen und sinnlosen Projekten hervorzustechen. Sokonnte Pepe Unchained ($PEPU) im Vorverkauf schon mehr als 5,5 Mio. USD einwerben. Dabei sind allein in weniger als einer Woche weitere 500.000 USD hinzugekommen.

Die große Begeisterung für das aus der Pepe-Armee entstammende Projekt ist primär auf das eigene Ökosystem zurückzuführen, welches bessere Eigenschaften als Ethereum bieten und gleichzeitig dessen sichere Layer-1 zur Absicherung nutzen soll. Dabei werden auch für zahlreiche andere Krypto-Anwendungsfälle hervorragende Konditionen geboten.

Ein weiterer Grund sind die seit zwei Wochen steigenden Preise der Kryptowährungen, bei denen der Index der führenden Memecoins mit einem Anstieg von 65,47 % Ethereum mit seinen 11,76 % übertreffen konnte, obwohl in dieser Woche die ETH-ETFs für den Handel freigegeben wurden. Dies deutet auf eine besonders hohe Risikoaffinität hin.

Ebenso wurden viele von den attraktiven Buchgewinnen durch die schrittweisen Preiserhöhungen und die zu Beginn noch großzügige Staking-Rendite in Pepe Unchained gelockt. Denn somit können sie sich noch vor der ersten Listung besonders gute Konditionen sichern.

In der aktuellen Vorverkaufsphase werden die $PEPU-Coins für einen Preis von 0,0086649 USD angeboten. Allerdings wird dieser spätestens in 18 Stunden erneut erhöht, sollte nicht vorher wieder das nächste Finanzierungsziel in Höhe von 5.652.669 USD erreicht werden, wofür nur noch weniger als 70.000 USD fehlen.

Memecoin-Saison beginnt und Pepe Unchained könnte der größte Profiteur werden

Das FOMO der Investoren hat wieder zugenommen und so konnte die Memecoins auch am heutigen Tage durchschnittlich 4,8 % steigen. Unter den führenden Memetoken hat der Frosch Brett mit einem Kursplus von 13,5 % den Sektor angeführt. Aber auch die beiden Katzen-Memecoins $POPCAT und $MEW konnten mit 18,9 % und 11,5 % stark profitieren.

Der führende Frosch-Memetoken Pepe gewann hingegen 6,5 % an Wert und sein Vorgänger PepeCoin 8,1 %, während es bei der chinesischen Version PeiPei 6,06 % und bei Olympic Pepe 2024 sogar 13.941 % waren.

Olympic Pepe 2024 | Quelle: DEXTools

Viele dieser Memecoins wurden jedoch auf der Blockchain von Ethereum gestartet und daher werden sie noch immer von dessen Belastungsproblemen beeinträchtigt. So sind zeitweise die Gebühren bis auf über 100 USD gestiegen, während sich die Geschwindigkeit bedeutend reduziert hat.

Zudem hat der am höchsten bewerte Frosch-Memecoin Pepe bisher noch kein reales Geschäftsmodell entwickelt. Im Gegensatz dazu kann jedoch ein großer Anteil der führenden Memetoken in dieser Hinsicht bereits einiges mehr vorweisen, sodass die Luft für Pepe sehr dünn werden dürfte. Schließlich erzeugt er nur eine spekulative Nachfrage.

Daher schauen immer mehr Memecoin-Trader nach einer vielversprechenderen Alternative, wobei primär Pepe Unchained bei vielen in Visier geraten ist. Denn er bietet das besondere Etwas und könnte aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften auch viele andere Projekte anziehen sowie somit eine deutlich höhere Bewertung erzielen.

Setzen Sie auf Memecoins mit einem guten Zweck und verbessern Sie Ethereum

Sogar der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin hatte zu Beginn dieses Jahres erwähnt, dass er nichts gegen Memecoins hat. Dennoch empfehlt er, dass diese ihre hohe Viralität nutzen sollten, um auf diese Weise etwas Nützlichen zu entwickeln und einen guten Zweck zu verfolgen.

Genau dieser Vision widmet sich nun Pepe Unchained. Weil viele auf die Worte von Vitalik hören, da dessen Einschätzungen schon vielen Coins innerhalb kurzer Zeit zu bedeutenden Kursexplosionen verholfen haben, könnte möglicherweise auch $PEPU davon profitieren.

Pepe Unchaind optimiert sogar die Blockchain von Ethereum. Deshalb bestehen gute Chancen, dass er die Aufmerksamkeit von dessen Entwicklern wie Vitalik auf sich zieht. Vor allem der Umstand, dass das Projekt die niedrigsten Gebühren ermöglichen will. Denn somit werden neue Geschäftsmodelle für Mikrotransaktionen wie Gaming und mehr ermöglicht.

Pepe has broken his chains with his own layer 2 blockchain solution:



Instant bridging between ETH and Pepe Chain

Lowest transaction fees

100x faster transaction speeds compared to ETH

Dedicated Block Explorer



Join the future with Pepe Unchained! pic.twitter.com/hluCsuV1Xz - Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 1, 2024

Die neue Ethereum-Skalierungslösung von Pepe Unchained soll sich jedoch nicht nur durch besonders niedrige Gebühren auszeichnen. Überdies kann die Layer-2 die Geschwindigkeit um das Hundertfache steigern und bietet zudem eine höhere Kapazität. Hinzu kommt ein dedizierter Block-Explorer, mit welchem sich die Chain überwachen lässt.

Somit profitieren die Nutzer nicht nur von einem verbesserten Erlebnis mit Pepe, sondern können dabei noch durch die Spareffekte höhere Renditen erzielen. Die bessere Nutzererfahrung hebt auch der Kryptoanalyst Austin Hilton hervor.

Ebenso bietet Pepe Unchained Raum für künstliche Intelligenzen, dezentrales Streaming, Internet of Things, NFTs, Memecoins und vieles mehr. Möglicherweise werden auch andere Memecoins auf das Memetoken-Ökosystem von Pepe Unchained migrieren, um ihrer Community eine bessere Erfahrung zu ermöglichen sowie eventuell mehr Liquidität anzuziehen. Somit handelt es sich um einen Memecoin mit einem guten Zweck.

Presale von Pepe Unchained könnte schnell ausverkauft sein

Schon zu Beginn hat sich das große Interesse an Pepe Unchained abgezeichnet, da der Coin in einem beeindruckenden Tempo verkauft wurde. Zudem haben sich auch einige Wale auf ihn gestürzt, was ebenfalls die Verkaufsgeschwindigkeit erhöht hat. Insgesamt können über den Vorverkauf 20 % der Gesamtversorgung von 8 Mrd. $PEPU-Coins gekauft werden. Dies entspricht einer Menge von 1,6 Mrd. Token.

Während das Angebot an verfügbaren $PEPU-Coins langsam schwindet, bleibt nicht mehr viel Zeit für das Vorverkaufsangebot übrig. Um sich dieses zu sichern, verbindet man eine Wallet mit dem Presale-Widget der Website von Pepe Unchained. Danach kann man ihn mit ETH, USDT, BNB und Fiatwährungen kaufen.

Pepe Unchained bietet im Unterschied zu anderen Memecoins eine weitere Verdienstmöglichkeit. Denn die Tokeninhaber erhalten für das Halten der Coins eine Staking-Rendite von 345 % pro Jahr.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese auf ein großes Interesse der Anleger gestoßen ist. Diese haben mehr als 458 Mio. $PEPU-Coins gestakt, was umgerechnet rund 4 Mio. USD entspricht. Somit setzen sie eher auf das langfristige Potenzial von Pepe Unchained, was ihn auch von den vielen nutzlosen Memecoins unterscheidet.

Zudem können sich die Anleger sicher sein, dass der Smart Contract von den Krypto-Sicherheitsexperten von Solid Proof und Coinsult überprüft wurde. Bei diesen Audits wurden keinerlei kritische Probleme mit dem Code gefunden.

Wer einen sinnvollen und langfristigen Memecoin mit außergewöhnlichem Potenzial sucht, der sogar Pepe schlagen könnte, der wird neben Pepe Unchained derzeit vermutlich niemand Geeigneteres finden. Daher sollten Interessierte sich nicht die Chancen entgehen lassen, wenn sie es später möglicherweise nicht bitter bereuen wollen.

