WienerAI explodiert über 8 Mio. $: Nur noch 5 Tage im Meme-Coin-Presale

WienerAI ($WAI) hat im Vorverkauf mittlerweile bereits über 8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit weniger als fünf verbleibenden Tagen schließt sich das Zeitfenster für frühe Investitionen immer schneller. Dieser Meme-Coin, der durch ein charmantes Dackel-Maskottchen repräsentiert wird, möchte die Meme-Coin-Szene verändern, indem hier mehr als Unterhaltung offeriert wird.

WienerAI wird also eine innovative Technologie einführen, die Investoren im Vorverkauf begeistert: einen leistungsstarken KI-Handels-Chatbot, der den Krypto-Handel für alle zugänglich macht. Unabhängig vom Erfahrungsniveau ermöglicht dieser Handels-Bot den Nutzern, mühelos Handelsstrategien zu finden.

Mit über 70 Prozent der gesammelten Mittel, die bereits im Staking gebunden sind, zeigt sich das starke Vertrauen der Investoren in das Potenzial von $WAI.

Der endgültige Vorverkaufspreis von 0,00073 US-Dollar pro $WAI stellt eine seltene Gelegenheit dar. Interessierte sollten also bei Überzeugung schnell handeln, um von diesem Angebot zu profitieren, bevor der Trading-Bot von WienerAI lanciert wird.

Krypto-Trading boomt weiter: Händler suchen nach fortschrittlichen Tools

Die Anzahl der Krypto-Asset-Besitzer stieg von 101 Millionen im dritten Quartal 2020 auf 575 Millionen im November 2023, wie Statista zuletzt berichtete. Angesichts des aktuellen Bullenmarktes 2024 dürfte diese Zahl voraussichtlich weiter ansteigen.

Das Halving von Bitcoin ($BTC) in diesem Jahr hat den Markt, der zuvor über ein Jahr lang rückläufig war, wiederbelebt und zu steigenden Gewinnen im gesamten Sektor geführt. Überraschend war jedoch das Wiederaufleben von Meme-Coins, ähnlich wie 2021. Viele Anleger verpassten dadurch profitable Trades, wobei u.a. Pepe ($PEPE) und Brett ($BRETT) in diesem Jahr beeindruckende Renditen von 300 bis 800 Prozent erzielten.

Der Krypto-Handel bleibt oft eine komplexe Herausforderung. PwC berichtete 2023, dass etwa 45 Prozent der amerikanischen Krypto-Händler finanzielle Engpässe aufgrund ihrer Handelsaktivitäten erlebten.

WienerAIs innovative Technologie möchte nun dieses Problem lösen. Diese wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, solide Handelsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Diese Innovation verspricht, die Dynamik des Krypto-Handels zu verändern und Anlegern bessere Chancen zu bieten.

WienerAI: Krypto-Trader besser machen

Der kommende KI-gestützte Trading-Bot von WienerAI soll Anlegern als zuverlässiger Handelsassistent dienen. Über eine benutzerfreundliche Chatbot-Oberfläche können Nutzer Handelsfragen eingeben und sofort Ergebnisse erhalten. WienerAI identifiziert Marktchancen, schlägt potenzielle Trades vor und verweist auf die besten dezentralen Börsen (DEX) zur Ausführung. Zusätzlich erklärt der Bot seine Empfehlungen und ermöglicht direkte Handelsausführungen über die Chatbot-Oberfläche.

WienerAI erhebt keine Gebühren für direkte Swaps und schützt Benutzer vor MEV-Bots, die Transaktionen ausnutzen. Zudem ist WienerAI unendlich modular erweiterbar und verfügt über technologische Funktionen, die seine Relevanz in der sich stetig entwickelnden Krypto-Handelslandschaft sicherstellen.

Letzte Chance im WienerAI Presale - nur noch 5 Tage

Noch bevor der WienerAI-Handelsbot veröffentlicht wird, bietet die Investition in $WAI attraktive Renditechancen, da der Vorverkauf kurz vor dem Abschluss steht. $WAI hat bereits erhebliche Aufmerksamkeit erlangt und wird als der nächste potenzielle 100x-Meme-Coin gehandelt. Diese Aufmerksamkeit beruht auf den vielfältigen Funktionen und dem Potenzial, das über die typischen Meme-Coins hinausgeht.

Der Token-Verkauf kann mit ETH, USDT, BNB sowie Kredit- und Debitkarten abgewickelt werden. WienerAI wurde umfassend von SolidProof geprüft, wobei keine kritischen Probleme im Code gefunden wurden.

Die aktive Community auf X und Telegram bietet aktuelle Informationen und Unterstützung in den letzten Tagen des Vorverkaufs. Mit nur noch fünf verbleibenden Tagen ist dies eine begrenzte Gelegenheit, in ein Projekt zu investieren, das den Krypto-Handel verbessern soll.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.