Aktien Wochenrückblick - relativ frustrierende Kursverläufe diese Woche mit einigen Überraschungen. Varta geht wohl den Leoni-Weg. Und Nordex scheint den Turn-around wirklich zu schaffen. Während in den USA die Magnificent Seven diese Woche unter Druck standen, handelten in Deutschland die Immobilienwerte wieder unter den Zwischenhochs der Vorwochen und insbesondere Unternehmen, die Prognose-"anpassungen" melden mussten, standen unter Druck. Wie eine - beinahe? - zum Sanierungsfall verkommene BayWa mit Aufholpotential, sobald die geplanten Desinvestments die Verschuldung reduziert haben sollten. ...

