In der Kalenderwoche 30 (22.07. bis 26.07.2024) teilt die Kölner Immobiliengesellschaft VERIANOS SE mit, dass das Unternehmen aufgrund der Abwertung einzelner Immobilien-Projekte sowie der Verschiebung von Projekt-Erlösen einen Insolvenzantrag stellen muss. Auch mögliche Finanzierungsgespräche mit potenziellen Investoren seien gescheitert. Die VERIANOS SE hat zwei Anleihen mit einem platzierten Gesamtvolumen von etwa 35 Mio. Euro ausstehend, die beide im kommenden Jahr fällig werden. Die IR.on AG hat in dieser Woche ihre Halbjahresstudie zum KMU-Anleihemarkt veröffentlicht und dem Markt eine Erholung in den ersten sechs Monaten bescheinigt. So haben Emissions- und Platzierungsvolumen deutlich über dem Vorjahresniveau gelegen. Insgesamt wurden bei 11 Anleihe-Neumissionen ein Volumen von 405 Mio. Euro platziert.

Die mediale Auseinandersetzung über die Verwertung der Assets der insolventen Deutsche Lichtmiete geht auch in dieser Woche weiter. ...

