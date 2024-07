Eine Aktie mit viel Potential!: Ein guter Zeitpunkt sich auch hier eine erste Position aufzubauen

Anzeige / Werbung

Für Anleger, die sich für den Nickelmarkt interessieren, sollte die Canada Nickel Company ganz oben auf dem Zettel stehen

Liebe Leserinnen und Leser,

angesichts der hohen Nachfrage nach Nickel in verschiedenen Sektoren der Weltwirtschaft und der Rohstoffknappheit sind Aktien von Nickelbergbauunternehmen derzeit einen Blick wert.

Nickel ist ein in der Fertigungsindustrie weit verbreitetes Metall. Es ist ein Hauptbestandteil von Edelstahl und wird wegen seiner Korrosionsbeständigkeit geschätzt. Nickel ist außerdem eine der am häufigsten vorkommenden Ressourcen.

Die Nachfrage steigt, da Nickel in der Halbleiterindustrie in großem Umfang eingesetzt wird . Einer der wachstumsstärksten Bereiche für dieses häufig vorkommende Elementarmetall sind Elektrofahrzeuge. Für die Herstellung von Kathoden (dem negativ geladenen Teil einer Batterie) für EV-Batterien wird nahezu reines Nickel benötigt. Da die Produktion von EVs rasant zunimmt, könnte Nickel im nächsten Jahrzehnt zu einer der Top-Rohstoffinvestitionen werden.

Auch der Konflikt in der Ukraine hat Druck auf die weltweiten Vorräte an Nickel und anderen Rohstoffen ausgeübt. Es könnte ratsam sein, in einen Korb von Nickelaktien zu investieren.

Für Anleger, die sich für den Nickelmarkt interessieren, sollte die Canada Nickel Company (WKN: A2P0XC) ganz oben auf dem Zettel stehen:

Das Unternehmen gab in der letzten Woche die erste Ressourcen für das Nickelsulfidprojekt Deloro bekannt. Und die können sich durchaus sehen lassen:

Erste Ressourcen für das Nickelsulfidprojekt Deloro

Die anfängliche von Deloro angezeigte Ressource beträgt 81 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Nickel, darunter 202.000 kt Nickel, plus eine weitere abgeleitete Ressource von 357 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % Nickel, darunter 885.000 kt Nickel.

Mark Selby , CEO von Canada Nickel, kommentierte die erste Ressource wie folgt:

"Wir sind mit der Größe dieser ersten Ressource auf Deloro sehr zufrieden , insbesondere angesichts der relativ geringen Größe des Zielgebiets im Vergleich zu den über 20 Zielen in unserem Portfolio. Deloro hat eine vorteilhafte Lage in der Nähe von Timmins und der Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur der Dome Mill und profitiert von einer relativ geringen Überlagerung von durchschnittlich nur 9 Metern. "Unser Explorationsprogramm zeigt weiterhin erfolgreich das Potenzial des Nickelbezirks Timmins und umfasst nun sieben Bohrgeräte, vier davon bohren auf unseren Grundstücken Mann Central und Mann Northwest, zwei schließen die nächste Bohrphase auf unserem Projekt Reid ab und eines zielt auf das östliche Ende unseres Projekts Reaume. Updates zu den Bohrungen auf jedem dieser Grundstücke werden bereitgestellt, sobald die Analyseergebnisse vorliegen."

Für die erste Mineralressourcenschätzung wurden insgesamt 8.242 Meter Kernbohrungen in 22 Bohrlöchern durchgeführt, um die Mineralressourcen in zwei Kategorien zu berechnen wie in der unten eingefügten Grafik angegeben:

Quelle: Canada Nickel Company

Gemäß den Anforderungen des National Instrument 43-101 wird innerhalb von 45 Tagen ein technischer Bericht zur letzter Woche bekannt gegebenen Mineralressourcenschätzung eingereicht.

Das Unternehmen wir die mineralogische Studien und metallurgische Testarbeiten bis zum vierten Quartal 2024 fortsetzen, ebenso wie Infill-Bohrungen zur weiteren Aufwertung der Ressource.

Das Nickelsulfidprojekt Deloro liegt im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins - Cochrane in Ontario, Kanada , und grenzt an gut ausgebaute, wichtige Infrastruktur.

Auch das Flaggschiff Crawford liegt im Herzen dieses produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane

Das Projekt Crawford - die zweitgrößte Nickelreserve weltweit

Das Crawford Projekt umfasst eine der größten unerschlossenen Nickelsulfid-Ressourcen der Welt.

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,8 Millionen Tonnen Nickel aus 1,7 Milliarden Tonnen Erz mit einem Nickelgehalt von 0,22 % machen Crawford zur weltweit 2. größten Nickelreserve.

Crawford wird ein konventioneller Tagebau-/Mühlenbetrieb sein, der in zwei Phasen errichtet wird.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) erwarb 80% des Projektes im November 2019 von Noble Mineral Exploration.

Vor kurzem gab Canada Nickel die Gründung einer Tochtergesellschaft bekannt wonach Canada Nickel und Noble bestimmte Bergbaugliegenschaften, einschließlich des bestehenden Joint Ventures Mann, in ein neues Privatunternehmen einbringen werden, um ihre jeweiligen Beteiligungen am Portfolio der Nickelprojekte nordöstlich von Timmins, Ontario, zu konsolidieren.

Canada Nickel gibt die Gründung der Tochtergesellschaft "ExploreCo" bekannt mit Ausgliederung der östlichen Explorationsliegenschaften und Konsolidierung des regionalen Landpakets Crawford

Als Teil der Transaktion wird Canada Nickel den Anteilsbesitz an den Abbaurechten und den Zugang zu den Oberflächenrechten für bestimmte Schlüsselpatente in den Townships Aubin, Crawford, Carnegie, Dargavel, Kidd, Lennox, Lucas, Nesbitt, Prosser und Wark, die derzeit von Noble gehalten werden, konsolidieren, was die zukünftige Entwicklung von Crawford und anderen nahe gelegenen regionalen Liegenschaften, die sich im Besitz von Canada Nickel befinden, erleichtert und vereinfacht.

ExploreCo wird 1.989 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 42.000 Hektar kontrollieren, die Nickelliegenschaften in den Townships Mann, Newmarket und Reaume sowie Calder, Galna, McCool, Moody, Mortimer, Stimson und andere Liegenschaften, die sich derzeit im Besitz von Canada Nickel befinden.

Die Zusammenarbeit mit Noble Mineral und die Kaufoption für das Nickelkonzessionsgebiet 'Mann' sind entscheidend für die Zukunft von Canada Nickel. Diese Partnerschaft stärkt die Position des Unternehmens auf dem globalen Markt.

Bohroffensive in 2024 soll viele Entdeckungen und neue Ressourcen bringen

Canada Nickel ist ein Unternehmen mit enormem Potenzial

Die jüngsten Entwicklungen und Rekordergebnisse zeigen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um seine Ziele zu erreichen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) treibt so die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um zukünftig Nickel zu liefern, das für die Versorgung der Märkte für wachstumsstarke Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderlich ist.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) repräsentiert die nächste Generation von Nickel - groß angelegte, niedriggradige Nickelsulfid-Tagebauprojekte mit dem Potenzial für eine kohlenstofffreie Produktion, angeführt von seinem rasch voranschreitenden Crawford Nickel Sulphide Projekt.

Nicht nur Conmark sieht reichlich Potential in der Aktie!

Kanadas führende Mid-Market-Investmentbank Conmark Securities gab der Aktie ein "Buy" mit Kursziel 4 CAD.

Timothy Lee Mining Analyst bei Red Cloud Securities sieht das enorme Potential, was in der Aktie steckt, und gab der Aktie ein Kursziel von 4.55 CAD

Ein guter Zeitpunkt also sich auch hier eine erste Position aufzubauen

Für Anleger, die auf Grundstoffe setzen wollen, die in der heutigen Spitzentechnologie verwendet werden, und dabei Gewinne einstreichen wollen, hat die Aktie von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) enormes Potential.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.canadanickel.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

