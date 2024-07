Anzeige / Werbung

Chipotle Aktienanalyse: Hippe McDonalds Alternative mit Rekordzahlen. Bewertung wieder attraktiv?

Chipotle Mexican Grill, oft einfach als Chipotle bezeichnet, ist eine amerikanische Schnellrestaurantkette, die sich auf die Zubereitung von Burritos, Tacos, Bowls und Salaten spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1993 von Steve Ells in Denver, Colorado, gegründet und hat sich seitdem zu einem der bekanntesten und beliebtesten Anbieter von mexikanischem Essen entwickelt. Er eröffnete das erste Chipotle-Restaurant mit einem klaren Ziel: Er wollte ein Restaurant schaffen, das hochwertiges Essen in einer entspannten, schnellen Atmosphäre anbietet. Schon bald fand sein Konzept großen Anklang, und das Unternehmen expandierte rasch. Ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte von Chipotle war die Investition von McDonald's im Jahr 1998, die es Chipotle ermöglichte, massiv zu expandieren. Im Jahr 2006 ging Chipotle an die Börse und löste sich von McDonald's, um als eigenständiges Unternehmen weiter zu wachsen.

Ist Chipotle auch für die Zukunft gut positioniert, um erfolgreich zu sein? Dies bewerten wir mit einem Blick auf die jüngsten Quartalszahlen, die Bilanz und natürlich einer Chartanalyse der Aktie im Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.