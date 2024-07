Base Chain wird politisch - Base Dawgz explodiert auf 2,7 Millionen Dollar

Der neue Meme Coin Base Dawgz ($DAWGZ) hat den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht: 2,7 Millionen Dollar wurden im Vorverkauf inzwischen umgesetzt. Damit ist Base Dawgz ($DAWGZ) wohl einer der wichtigsten Meme Coins auf der Base Chain, der Tag für Tag bekannter wird.

Der Vorverkauf ist in mehrere Stufen aufgeteilt, wovon jede mit einer Preiserhöhung einhergeht. Der Preis für die $DAWGZ-Token liegt in der aktuellen Phase bei 0,006725 Dollar, womit $DAWGZ inzwischen um 40 % teurer als in der ersten Stufe ist. Für frühe Käufer bedeutet das bereits einen Buchgewinn von 40 %. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 3 Tagen statt. Da Investoren stets auf der Jagd nach dem nächsten x100 Coin auf der Base Chain sind, könnte der Gewinn nach dem Launch noch deutlich größer ausfallen.

Base Chain wird politisch - Profitieren Meme Coins davon?

Kryptowährungen haben sich inzwischen auch fest in der Politik etabliert. Berichten zufolge hat Donald Trump 3 Millionen Dollar an Krypto-Spenden erhalten. Auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist ebenfalls auf den Krypto-Zug aufgesprungen und hat sich Berichten zufolge dem ehemaligen US-Präsidenten auf der bevorstehenden Bitcoin-Konferenz in Nashville angeschlossen, was zu einer Rallye bei politischen Meme-Coins wie KAMA führte, der innerhalb von nur 24 Stunden um 2.938 % gestiegen ist. Das war wohl auch nur der nächste logische Schritt, nachdem bereits Meme Coins rund um Trump und Biden durch die Decke gegangen sind.

Der Hype um politische Coins bringt auch immer mehr Aufmerksamkeit auf die Base Chain, was auch zu neuen Funktionen und Entwicklungen führt. Erst kürzlich hat Jesse Pollak die Möglichkeit vorgestellt, für US-Politiker On-Chain zu spenden. Der große Vorteil davon ist natürlich, dass jede Transaktion nachvollziehbar ist und die Gebühren deutlich niedriger sind als bei einer Kartenzahlung. Die Base Chain wächst also täglich, was auch Meme Coins wie Base Dawgz ($DAWGZ) zugutekommen dürfte.

big news: any US politician can now accept onchain donations on @base - link below to sign up and get started.



way lower fees than credit cards, accept donations in thousands of ERC20s, quickly settle to USD for the candidate! pic.twitter.com/FTem0psQQu - Jesse Pollak (jesse.xyz) (@jessepollak) July 22, 2024

Die Base Chain könnte schon bald der nächste Favorit für Entwickler sein, wenn es darum geht, einen Meme Coin zu launchen, da auch hier die Transaktionen deutlich schneller als mit Ethereum sind und die Kosten auch viel niedriger sind, ähnlich wie auf Solana. Der größte Beweis dafür, dass die Base Chain immer weiter wächst, ist wohl die Tatsache, dass der TVL (Total Value Locked) inzwischen auf 1,67 Milliarden Dollar gestiegen ist. Solana derzeit bei 5,4 Milliarden Dollar. Base holt also auf.

Auch die Nutzerzahl auf der Base Chain explodiert. Erst im Januar ist die Zahl auf 2 Millionen User explodiert. Coinbase, das Unternehmen hinter der Bas Chain, hat allerdings 98 Millionen Nutzer, sodass für die Base Chain noch deutlich mehr Potenzial gegeben ist. Tatsächlich sind die täglichen Transaktionen von Base in der ersten Jahreshälfte bereits auf 4 Millionen gestiegen, was eine enorme Leistung ist, wenn man bedenkt, dass die Blockchain erst seit einem Jahr existiert.

(Base Mainnet-Statistiken - Einblicke in das Base Mainnet-Netzwerk - Quelle: Blockscout)

Bevor das Meme Coin Aufkommen auf der Base Chain genauso explodiert wie auf Solana und es dadurch immer schwieriger wird, den nächsten x100 Coin zu finden, sollten Anleger also vielleicht noch die Möglichkeit nutzen, und bei Base Dawgz ($DAWGZ) von Anfang an dabei sein.

Jetzt Base Dawgz Website besuchen.

Base Dawgz: Der größte Meme Coin auf Base?

Jede Blockchain hat ihren eigenen erfolgreichen Hunde Meme Coin und Base Dawgz ($DAWGZ) scheint ideal positioniert zu sein, um der größte Hunde Coin auf der Base Chain zu werden. DOGE, SHIB, BONK, FLOKI und Co. haben in diesem Jahr bereits beeindruckende Renditen hinter sich. Vor allem WIF hat mit seinem Plus von 1.567 % überzeugt.

Allerdings ist keiner dieser Meme Coins auf der Base Chain angesiedelt, sodass es höchste Zeit wird, dass auch auf der Layer 2 ein Hunde Meme Coin durch die Decke geht. Wenn sich $DAWGZ in diesem Jahr ähnlich wie WIF entwickeln würde, würden aus einem 1.000 Dollar Investment über 15.000 Dollar werden. Um die Chancen darauf zu erhöhen, ist Base Dawgz auch nicht nur auf der Base Chain verfügbar. Via Wormhole und Portal Bridge wird der Meme Coin auch auf Ethereum, Solana, Avalanche und BSC verfügbar sein. Damit steigt nicht nur die Liquidität, auch der Kurs könnte dadurch explodieren, da so deutlich mehr Trader angesprochen werden.

Dadurch könnte es auch nicht ein halbes Jahr dauern, bis aus 1.000 Dollar 15.000 Dollaer werden. Würde $DAWGZ zum Beispiel ähnlich erfolgreich wie $KAMA starten, könnte sich der Kurs schon an einem Tag vervielfachen und auch um das 15-fache steigen. Der bekannte Youtuber ClayBro, der über 130.000 Abonnenten auf seinem Kanal hat, glaubt zum Beispiel, dass $DAWGZ die nächsten Krypto-Millionäre zum Vorschein bringen könnte.

Wer die Gelegenheit noch nutzen möchte und von Anfang an dabei sein will, wenn mit $DAWGZ der erfolgreichste Meme Coin auf der Base Chain launchen könnte, kann die Token derzeit noch zum Vorverkaufspreis direkt auf der Website mit ETH, USDC, USDT, SOL, BNB oder AVAX kaufen.

Es besteht auch die Möglichkeit, die $DAWGZ-Token schon während der Vorverkaufsphase zu staken, wobei die jährliche Rendite (APY) derzeit bei 1.146 % liegt. Der Smart Contract wurde von Solid Proof geprüft und als sicher eingestuft, sodass sich Anleger keine Sorgen machen müssen, ob es Fehler im Code gibt, die zu einer bösen Überraschung führen könnten. Wer die Entwicklungen rund um den Presale mitverfolgen will, sollte dem X-Account folgen und der Base Dawgz Telegram-Gruppe beitreten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DAWGZ im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.