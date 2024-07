Toyota könnte auf Kyushu, einer Insel im Südwesten des Landes, ein neues Werk für Elektroauto-Batterien errichten. Primearth EV Energy, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, wird die Fabrik Medienberichten zufolge betreiben. Einem Nikkei-Bericht zufolge plant Toyota den Kauf eines Grundstücks in einem Industriegebiet auf der Insel Kyushu in der Präfektur Fukuoka. In der japanischen Version des Berichts wird der Shin-Matsuyama ...

Den vollständigen Artikel lesen ...