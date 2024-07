Diese Börsenwoche hat für aktive Börsianer neben Stress auch etwas Spaß gebracht und war für alle Börsenneulinge - aber eigentlich auch für erfahrene Hasen - mal wieder lehrreich. Denn jede Woche an der Börse ist anders, jeder kleine Mini-Crash verläuft anders, jede Korrektur ist anders. Das macht Börse so spannend. Die Quintessenzen dieser Woche gibt es von Daniel im - versprochen!;-) - letzten kleinen Audio dieser Woche. Wir haben in den vergangenen Wochen vor der Tech-Blase gewarnt und entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...