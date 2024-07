CALHOUN, Georgia, July 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2024 einen Nettogewinn von 157 Mio. USD und einen Gewinn pro Aktie (Earnings per Share, "EPS") von 2,46 USD bekanntgegeben; der bereinigte Nettogewinn lag bei 192 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 3,00 USD. Der Nettoumsatz für das zweite Quartal 2024 betrug 2,8 Mrd. USD, was einem Rückgang von 5,1 % (berichtet) und 4,5 % (bereinigt) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 3,0 Mrd. USD, einen Nettogewinn von 101 Mio. USD und einen EPS von 1,58 USD; der bereinigte Nettogewinn lag bei 176 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 2,76 USD.



Für die sechs Monate bis zum 29. Juni 2024 beliefen sich der Nettogewinn und der EPS auf 262 Mio. USD bzw. 4,10 USD; der bereinigte Nettogewinn lag bei 310 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 4,85 USD. Der Nettoumsatz für die ersten sechs Monate des Jahres 2024 betrug 5,5 Mrd. USD, was einem Rückgang von 4,8 % (berichtet) und 5,0 % (bereinigt) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die sechs Monate bis zum 1. Juli 2023 belief sich der Nettoumsatz auf 5,8 Mrd. USD, der Nettogewinn auf 181 Mio. USD und der EPS auf 2,84 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn auf 288 Mio. USD und der bereinigte EPS auf 4,51 USD.

Jeff Lorberbaum, Chairman und CEO des Unternehmens, kommentierte die Ergebnisse des zweiten Quartals wie folgt: "Unsere Leistung in diesem Quartal spiegelt unsere Konzentration auf die kontrollierbaren Faktoren unseres Geschäfts wider, einschließlich Verkaufsinitiativen, Kostendämpfung und Restrukturierungsmaßnahmen. Unser bereinigter Gewinn je Aktie stieg aufgrund von Produktivitätsinitiativen und Restrukturierungen sowie niedrigeren Energie- und Materialkosten, die teilweise durch den Druck des Marktes auf die Preisgestaltung, die Zusammensetzung der Produktpalette und durch Währungseffekte ausgeglichen wurden. Wir erwirtschafteten im Quartal einen freien Cashflow von etwa 142 Mio. USD und damit insgesamt 239 Mio. USD im bisherigen Jahresverlauf. Im Quartal kauften wir etwa 755.000 Aktien oder 1,2 % unserer Aktien für etwa 90 Mio. USD.

Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen, obwohl die Marktbedingungen rund um den Globus schwach waren. Der gewerbliche Kanal übertrifft weiterhin die Entwicklung bei den Wohnimmobilien, obwohl es in dieser Kategorie zu einer gewissen Abschwächung kommt. Während die langfristige Nachfrage nach unseren Produkten stark ist, bleiben die Käufe von Privatkunden in unseren Regionen schwach. Im Laufe des Quartals haben die von uns ergriffenen Maßnahmen das Volumen in vielen Produktkategorien verbessert, obwohl die Zuwächse durch den Rückgang der Verbraucher und durch wettbewerbsfähige Preise wieder ausgeglichen wurden. Der Wohnungsumbau steht unter dem größten Druck, da die Verbraucher aufgrund der Inflation und der Unsicherheit über die Zukunft weiterhin große Anschaffungen aufschieben. Darüber hinaus wird die Renovierung von Fußböden maßgeblich von den Fluktuationsraten im Wohnungsmarkt beeinflusst, die aufgrund hoher Hypothekenzinsen, höherer Immobilienpreise und des "Locked-in-Effekts" bei Hausbesitzern niedrig bleibt.

Um die Kosten zu senken und unser Geschäft an die aktuellen Bedingungen anzupassen, leiten wir zusätzliche Restrukturierungsmaßnahmen ein, die zu jährlichen Einsparungen in Höhe von 100 Mio. USD führen werden, von denen 20 bis 25 Mio. USD in diesem Jahr verbucht werden. Die Barkosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf etwa 40 Mio. USD, bei Gesamtkosten von etwa 130 Mio. USD. Die Ausführungsfristen variieren je nach Projekt, wobei sich einige über das Jahr 2025 und bis ins Jahr 2026 erstrecken. In allen Segmenten werden wir weniger produktive Geschäftsbereiche stilllegen, regionale Lagerhäuser konsolidieren und die Technologie nutzen, um die Verwaltungskosten zu senken. Wir werden auch weniger effiziente Geräte ausmustern und unser Produktangebot vereinfachen. Neben diesen Aktionen setzen unsere Teams viele weitere Maßnahmen um, um das aktuelle Umfeld zu bewältigen.

Für das zweite Quartal meldete das Segment Global Ceramic einen Rückgang des Nettoumsatzes um 3,4 % (wie berichtet) oder 2,9 % (bereinigt) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments belief sich auf 7,4 % (wie berichtet) bzw. 8,5 % (bereinigt). Dies ist auf die ungünstigen Auswirkungen von Preis- und Produktmix sowie Währungseffekten zurückzuführen, die teilweise durch niedrigere Inputkosten und Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden. Zusätzlich zu unseren Restrukturierungsinitiativen führen wir zahlreiche Projekte zur Kostensenkung im gesamten Segment durch, darunter Produktüberarbeitungen, Prozessverbesserungen und die Verschlankung von Verwaltungsfunktionen. Um unseren Mix zu verbessern, investieren wir in die Produktdifferenzierung mit modernsten Druck-, Polier- und Rektifizierverfahren. Am 10. Mai kündigte das US-Handelsministerium die Einleitung von Antidumping- und Ausgleichszolluntersuchungen für aus Indien importierte Keramikfliesen an. Der US-Handelsverband für Keramikfliesen glaubt, dass dies zu Zöllen zwischen 400 % und 800 % führen könnte. Angesichts des weit verbreiteten Dumpings durch Indien hat Mexiko die Einfuhrzölle auf indische Fliesen erhöht, und unsere anderen Märkte prüfen derzeit ähnliche Möglichkeiten. In den USA verstärken unsere hochwertigen Designfähigkeiten, unsere heimische Produktion und unsere umfangreiche Vertriebsinfrastruktur unsere Präsenz im Bausektor und im gewerblichen Bereich. In Europa übertraf unser Absatz das Vorjahresniveau, da wir unsere Produktions- und Stylingvorteile genutzt haben, um höherwertige Produkte herzustellen.

Im zweiten Quartal verringerte sich der Nettoumsatz unseres Segments Flooring Rest of the World gegenüber dem Vorjahr um 8,3 % (wie berichtet) oder um 7,0 % (bereinigt). Die operative Marge des Segments betrug 9,0 % (wie berichtet) bzw. 12,6 % (bereinigt). Dies ist auf die ungünstigen Auswirkungen von Preisen und Produktmix sowie auf höhere Restrukturierungskosten zurückzuführen, die teilweise durch niedrigere Inputkosten und Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden. In Europa sind die Marktbedingungen nach wie vor schwierig, da die Ausgaben für den privaten Konsum begrenzt sind. Die sinkende Inflation hat die Europäische Zentralbank am 6. Juni zu einer Senkung der Leitzinsen veranlasst, und weitere Senkungen könnten folgen. In diesem herausfordernden Umfeld haben wir uns auf Maßnahmen zur Umsatzsteigerung konzentriert, wie die Verbesserung unseres Produktangebots, die Durchführung von Werbeaktionen und die Umsetzung strategischer Marketingkampagnen. Infolge dieser Initiativen hat sich unser Absatz von Laminat, LVT und Platten gegenüber dem niedrigen Niveau des Vorjahres verbessert. Zusätzlich zu unseren Restrukturierungsmaßnahmen starten wir viele Projekte zur Verbesserung der Produktivität, zur Steigerung der Erträge und zur Senkung der Arbeitskosten.

Im zweiten Quartal ging der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Die operative Marge des Segments betrug 8,2 % (wie berichtet) bzw. 8,6 % (bereinigt), was auf niedrigere Inputkosten, Produktivitätssteigerungen und geringere Restrukturierungskosten zurückzuführen ist, die teilweise durch die ungünstigen Auswirkungen von Preisen und Produktmix ausgeglichen wurden. Trotz schwieriger Marktbedingungen konnte das Volumen bei einigen Produkten und Vertriebskanälen im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, was jedoch durch die Preis- und Mixdynamik teilweise wieder aufgehoben wurde. In diesem Jahr haben wir unsere Beziehungen zu größeren US-amerikanischen Hausbauunternehmen ausgebaut, die ihren Marktanteil erhöhen. Die Verkäufe unserer LVT- und Laminatkollektionen waren im Einzelhandel und bei Bauherren stärker. Unsere jüngste Expansion im Bereich Laminat läuft auf Hochtouren, um die höhere Nachfrage nach unseren wasserfesten Bodenbelägen zu befriedigen. Der gewerbliche Sektor übertrifft weiterhin die Entwicklung im Wohnungsbau, wobei das Gastgewerbe, die öffentliche Hand und das Bildungswesen führend sind, obwohl weniger Projekte in Angriff genommen werden.

Wir gehen davon aus, dass sich die gegenwärtigen Bedingungen im dritten Quartal fortsetzen werden, da sich die hohen Zinsen, die Inflation und die schwachen Immobilienverkäufe auf unsere Märkte auswirken werden. In dem derzeitigen Umfeld führen wir Pläne zur Optimierung unserer Einnahmen und Kosten durch. Unsere Restrukturierungsinitiativen werden zu erheblichen Einsparungen führen und unsere Leistung verbessern, wenn sich unsere Märkte erholen. Wir profitieren weiterhin von niedrigeren Energie- und Rohstoffkosten, die teilweise durch die Inflation bei Arbeit und Fracht ausgeglichen werden. Wir gehen davon aus, dass sich der Preisdruck im dritten Quartal fortsetzen wird, da das Volumen in der Branche gering ist, die Verbraucher bei größeren Anschaffungen zurückhaltend sind und die Verbraucher weniger einkaufen. Wie üblich werden sich die europäischen Sommerferien saisonbedingt auf unseren Umsatz und unsere Leistung auswirken. In Anbetracht dieser Faktoren gehen wir davon aus, dass unser bereinigter EPS je Aktie im dritten Quartal zwischen 2,80 und 2,90 USD liegen wird, ohne Berücksichtigung etwaiger Restrukturierungs- oder anderer einmaliger Kosten.

Während wir das kurzfristige Umfeld im Griff haben, bereiten wir uns darauf vor, von der Nachfrage zu profitieren, die entsteht, wenn sich die Branche erholt. Der Wohnungsumbau ist die größte Kategorie unserer Branche und sollte die Erholung anführen, da die Zinssätze sinken und das Verbrauchervertrauen steigt. In allen unseren Regionen werden im Zuge der Konjunkturbelebung neue Hausbau- und Gewerbeprojekte in Angriff genommen, und unsere Produktinvestitionen werden unsere Beteiligung verbessern. Als weltweit größter Hersteller von Bodenbelägen verfügen wir über die innovativen Produkte, die Fähigkeiten und die finanzielle Stärke, um unsere Ergebnisse zu optimieren, wenn sich der Markt erholt."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter "könnte", "sollte", "glaubt", "antizipiert", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der "Safe Harbor"-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse abweichen: Änderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Frachtkosten, Rohstoffpreisen und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und Abschluss von Übernahmen zu günstigen Bedingungen, falls möglich; Integration von Übernahmen; internationaler Betrieb; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung des Betriebs; Steuern und Steuerreform; Produkt- und andere Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; und andere Risiken, die in den SEC-Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von Mohawk genannt werden.

Telefonkonferenz Freitag, 26. Juli 2024, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2024-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10190272/fceb831600, um eine eindeutige persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können am Tag der Konferenz auch die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Hilfe von der Vermittlung zu erhalten. Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, wird die Telefonkonferenz bis zum 23. August 2024 unter der Nummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) und der Eingabe der Konferenz-ID #1152692 aufgezeichnet. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte "Investor Information" auf mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Cost of sales 2,077.5 2,218.5 4,107.4 4,381.3 Gross profit 723.8 732.0 1,373.3 1,375.4 Selling, general and administrative expenses 509.8 578.9 1,012.7 1,096.6 Operating income 214.0 153.1 360.6 278.8 Interest expense 12.6 22.9 27.5 40.0 Other expense, net 1.6 2.2 0.5 1.6 Earnings before income taxes 199.8 128.0 332.6 237.2 Income tax expense 42.3 26.8 70.1 55.7 Net earnings including noncontrolling interests 157.5 101.2 262.5 181.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 - 0.1 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.47 1.59 4.12 2.85 Weighted-average common shares outstanding - basic 63.6 63.7 63.7 63.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.46 1.58 4.10 2.84 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net cash provided by operating activities $ 233.6 263.6 417.3 520.9 Less: Capital expenditures 91.4 116.7 178.2 245.2 Free cash flow $ 142.2 146.9 239.1 275.7 Depreciation and amortization $ 171.5 156.6 325.7 326.5

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 497.4 570.9 Receivables, net 2,018.5 2,087.1 Inventories 2,579.9 2,618.7 Prepaid expenses and other current assets 545.5 574.6 Total current assets 5,641.3 5,851.3 Property, plant and equipment, net 4,759.2 4,957.2 Right of use operating lease assets 396.2 400.4 Goodwill 1,136.7 2,031.0 Intangible assets, net 841.4 888.0 Deferred income taxes and other non-current assets 504.8 457.3 Total assets $ 13,279.6 14,585.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 1,038.0 Accounts payable and accrued expenses 2,109.8 2,143.8 Current operating lease liabilities 109.9 106.1 Total current liabilities 2,937.7 3,287.9 Long-term debt, less current portion 1,691.5 2,013.3 Non-current operating lease liabilities 301.6 310.6 Deferred income taxes and other long-term liabilities 696.3 761.4 Total liabilities 5,627.1 6,373.2 Total stockholders' equity 7,652.5 8,212.0 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,279.6 14,585.2

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,115.6 1,155.4 2,160.4 2,214.7 Flooring NA 958.5 1,001.7 1,858.7 1,955.1 Flooring ROW 727.2 793.4 1,461.6 1,586.9 Consolidated net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.1 84.0 131.9 147.3 Flooring NA 78.3 37.2 123.3 35.2 Flooring ROW 65.6 87.0 136.5 162.2 Corporate and intersegment eliminations (13.0 ) (55.1 ) (31.1 ) (65.9 ) Consolidated operating income $ 214.0 153.1 360.6 278.8 Assets: Global Ceramic $ 4,931.5 5,546.2 Flooring NA 3,940.2 4,210.2 Flooring ROW 3,899.2 4,295.2 Corporate and intersegment eliminations 508.7 533.6 Consolidated assets $ 13,279.6 14,585.2

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 49.3 73.7 Inventory step-up from purchase accounting - 1.3 - 4.6 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 10.1 49.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) 2.2 (1.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.2 0.1 (2.2 ) 1.0 Income tax effect of adjusting items (8.6 ) (16.1 ) (11.5 ) (20.7 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 191.5 176.1 310.3 288.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.00 2.76 4.85 4.51 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) June 29, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 Long-term debt, less current portion 1,691.5 Total debt 2,409.5 Less: Cash and cash equivalents 497.4 Net debt $ 1,912.1

Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 30,

2023 December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 June 29,

2024 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (760.3 ) 139.4 105.0 157.5 (358.4 ) Interest expense 20.1 17.4 14.9 12.6 65.0 Income tax expense 15.0 14.2 27.8 42.3 99.3 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.2 ) 0.1 - (0.1 ) (0.2 ) Depreciation and amortization(1) 149.6 154.2 154.2 171.5 629.5 EBITDA (575.8 ) 325.3 301.9 383.8 435.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.6 6.0 5.4 20.9 79.9 Inventory step-up from purchase accounting (0.1 ) - - - (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876.1 1.6 - - 877.7 Legal settlements, reserves and fees 43.5 (4.7 ) 8.8 1.3 48.9 Adjustments of indemnification asset (1.9 ) (0.1 ) 2.4 (0.2 ) 0.2 Adjusted EBITDA $ 389.4 328.1 318.5 405.8 1,441.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.3

(1)Includes accelerated depreciation of ($0.5) for Q3 2023, $2.6 for Q4 2023, $2.4 for Q1 2024 and $20.5 for Q2 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 June 29, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,801.3 5,480.7 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) 8.1 Adjustment for constant exchange rates 25.0 29.4 Adjustment for acquisition volume - (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,817.6 5,470.4

Three Months Ended June 29, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,115.6 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) Adjustment for constant exchange rates 14.6 Adjusted net sales $ 1,121.5

Flooring ROW Net sales $ 727.2 Adjustment for constant exchange rates 10.4 Adjusted net sales $ 737.6

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Gross Profit $ 723.8 732.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 35.2 30.4 Inventory step-up from purchase accounting - 1.3 Adjusted gross profit $ 759.0 763.7

Adjusted gross profit as a percent of net sales 27.1 % 25.9 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 509.8 578.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (6.2 ) (11.3 ) Legal settlements, reserves and fees (1.3 ) (48.0 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 502.3 519.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.6 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Loss) Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 214.0 153.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting - 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjusted operating income $ 256.7 244.1

Adjusted operating income as a percent of net sales 9.2 % 8.3 %

Global Ceramic Operating income $ 83.1 84.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.7 13.8 Inventory step-up from purchase accounting - 1.3 Adjusted segment operating income $ 94.8 99.1

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.5 % 8.6 %

Flooring NA Operating income $ 78.3 37.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.7 18.5 Legal settlements, reserves and fees - 4.9 Adjusted segment operating income $ 82.0 60.6

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 6.0 %

Flooring ROW Operating income $ 65.6 87.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.8 9.4 Adjusted segment operating income $ 91.4 96.4

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.6 % 12.2 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.0 ) (55.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.2 - Legal settlements, reserves and fees 1.3 43.1 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (12.0 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Earnings before income taxes $ 199.8 128.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests (0.1 ) - Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting - 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 242.2 218.9

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Income tax expense $ 42.3 26.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.2 ) (0.1 ) Income tax effect of adjusting items 8.6 16.1 Adjusted income tax expense $ 50.7 42.8 Adjusted income tax rate 20.9 % 19.6 %



Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen tragen zum Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Geschäfts des Unternehmens bei und helfen beim Vergleich der Gewinne mit denen früherer und zukünftiger Berichtszeiträume.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.