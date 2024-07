© Foto: adobe.stock.com



Brent Öl musste in den letzten Handelstagen Federn lassen. Dass es so kommen würde, zeichnete sich bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung ab. Gelingt Brent Öl nun aber die Trendwende?Konjunktursorgen belasten Die immer wieder aufflammenden Konjunktursorgen und damit einhergehend Sorgen im Hinblick auf die Öl-Nachfrage belasteten zuletzt Brent Öl. Vor allem die chinesischen Konjunkturdaten schürten diese Befürchtungen in den letzten Tagen immer wieder. So ganz abschütteln kann der Ölmarkt dieses Thema offenkundig nicht. Auch die zuletzt überraschend vorgenommene Leitzinssenkung in China beruhigte die Gemüter dahingehend nicht. Dass die US-amerikanische BIP-Daten positiv ausfielen, …