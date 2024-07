DJ Wirbel um angebliche Verschiebung von Ackmans Pershing-Börsengang

Von Sabela Ojea

NEW YORK (Dow Jones)--Der Investmentfonds Pershing Square USA des Milliardärs Bill Ackman plant trotz anders lautender Berichte nach wie vor einen Börsengang. In einer Erklärung vom Freitag teilte der geschlossene Investmentfonds mit, dass ein Termin für die Preisfestsetzung noch nicht bekannt gegeben wurde, dass er aber weiterhin mit dem Börsengang seines geschlossenen Fonds fortfährt.

Die Nachricht kam im nachbörslichen Handel und kurz nachdem die New Yorker Börse mitgeteilt hatte, dass Pershing Square seinen US-Börsengang verschiebt, wie auf der Website der New Yorker Börse zu lesen war. Später aktualisierte die NYSE ihre Website mit dem Hinweis, dass der Status des Börsengangs von Pershing Square "zu einem noch anzukündigenden Zeitpunkt anhängig" sei.

Der Börsengang von Ackmans Fonds wurde in den letzten Tagen von Warnungen begleitet. Am Donnerstag schickte Ackman einen Brief an die bestehenden Aktionäre seiner Hedge-Fonds-Firma, in dem er sie aufforderte, sich an dem Börsengang zu beteiligen, "je früher, desto besser", um "die Stärke zu verbessern".

Der Börsengang, der laut Ackman ursprünglich bis zu 25 Milliarden Dollar einbringen könnte, sollte laut einem Bericht etwa 2,5 bis 4 Milliarden Dollar einspielen.

Eine der Herausforderungen, die Ackman in dem Brief einräumte, war die Notwendigkeit, Begeisterung für die geschlossene Struktur seines Fonds zu wecken, die bei den Anlegern in Ungnade gefallen ist. Ähnliche Fonds - darunter einer, den Ackman vor einem Jahrzehnt in Europa aufgelegt hat - werden mit einem Abschlag auf den Nettowert ihrer Beteiligungen gehandelt.

Ackman gründete Pershing Square im Jahr 2004 als aktivistischen Hedgefonds und ist nach wie vor der größte Anteilseigner.

Der IPO-Markt ist in den letzten Jahren ins Wanken geraten. In dieser Woche hat Lineage, das nach Kapazität größte Kühlhausunternehmen der Welt, bei seinem Börsengang 4,4 Milliarden Dollar eingenommen und damit den größten Börsengang des Jahres hingelegt.

Obwohl für August nicht viele Börsengänge geplant sind, hoffen einige IPO-Berater, dass eine starke Leistung von Lineage den Markt für weitere Unternehmen, die nach dem Labor Day an die Börse gehen, vorbereiten kann.

