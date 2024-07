Gerade erst hat Rheinmetall einen neuen Millionenauftrag für eine Munitionsfabrik in der Ukraine an Land ziehen können und die jüngsten Zahlen konnten die Erwartungen in vielerlei Hinsicht übertreffen. Dennoch reagiert die Aktie darauf nicht mit der nächsten Rallye und die Bullen halten sich auffällig zurück.Nachdem Rheinmetall (DE0007030009) an der 500-Euro-Marke scheiterte, setzte sich eine dezente Korrektur zuletzt sogar im hohen Tempo fort. Der Donnerstag ließ die Kurse um knappe fünf Prozent bis auf 471,40 Euro rasseln. Das ist der ...

