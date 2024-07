Der Chemiekonzern Dow Inc. verzeichnet im zweiten Quartal 2024 einen leichten Umsatzrückgang auf 10,9 Milliarden Dollar, verglichen mit 11,4 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Trotz dieser Herausforderung zeigt das Unternehmen Resilienz durch strategische Investitionen und Kostenkontrolle. Die Kapitalausgaben stiegen deutlich von 561 Millionen auf 723 Millionen Dollar, was das Engagement für langfristiges Wachstum und Innovation unterstreicht. Gleichzeitig gelang es Dow, die Verkaufskosten leicht zu senken, was auf effektives Kostenmanagement hindeutet.

Marktaussichten und Analystenbewertungen

Analysten haben ihre Prognosen für Dow angepasst, wobei einige Finanzinstitute ihre Kursziele leicht nach unten korrigiert haben. Die Guidance des Unternehmens für das dritte Quartal deutet auf stabile Ergebnisse hin, was bei einigen Beobachtern Bedenken hinsichtlich des freien Cashflows ausgelöst hat. Trotz dieser Herausforderungen bleibt [...]

