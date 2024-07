© Foto: Andreas Arnold/dpa



Leonhard Fischer, ehemaliger Investmentbanker, warnt im Interview mit wallstreetONLINE vor einseitiger US-Marktfokussierung und erklärt, warum Deutschland für Contrarian-Investoren attraktiv ist.wallstreetONLINE: Fangen wir doch mal hier in Deutschland an. Inwiefern sehen sie in Deutschland attraktive Renditechancen bei den Unternehmen? Leonhard Fischer: In dem Sinne, dass sie, wenn sie Contrarian sind und gerne etwas kaufen, das 20 Jahre nicht gut performt hat, dann ist Deutschland ein optimaler Markt. Denn der DAX, der ein Performance Index ist, also die Dividenden berücksichtigt, wenn sie die Dividenden rausrechnen würde, ist der DAX, glaube ich, heute da, wo er schon 2000 war. …