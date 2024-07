Beijing (ots/PRNewswire) -Die Stadt Harbin in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang hat sich diesen Sommer zu einem beliebten Reiseziel entwickelt und verfügt über reiche Feuchtgebiete.Seit Anfang Juli ist das Suchvolumen für "Feuchtgebiete" in Harbin auf der chinesischen E-Commerce-Plattform Meituan im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gestiegen, wobei die Zahl der damit verbundenen Reisetipps im Vergleich zum Vorjahr um 151 % zugenommen hat, so die Daten von Meituan.Laut Zhang Huan, dem Leiter des Parks, ist die Zahl der Touristenbesuche im Feuchtgebiet an der Mündung des Hulan-Flusses in letzter Zeit erheblich gestiegen und erreicht an Wochenenden etwa 5.000 Besucher.Der Park räumt der Erhaltung des Ökosystems der Feuchtgebiete Priorität ein. Gleichzeitig bietet es Besuchern ein vielfältiges Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten.Als eine der chinesischen Städte, die als "internationale Feuchtgebietsstädte" zertifiziert sind, hat Harbin seine Bemühungen um die Erhaltung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten verstärkt.Sie hat den mittel- und langfristigen Plan zum Schutz von Feuchtgebieten (2019-2035) umgesetzt und Maßnahmen zum Schutz von Feuchtgebieten, einen Arbeitsplan für die ökologische Erhaltung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten sowie einen Umsetzungsplan für die Durchsetzung des nationalen Gesetzes zum Schutz von Feuchtgebieten ausgearbeitet, um gesetzesbasierte Schutzmaßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Feuchtgebieten zu gewährleisten, so Xing Guangyou, Direktor der Abteilung für die Verwaltung von Feuchtgebieten und Naturschutzgebieten der Forst- und Grünlandverwaltung der Stadt Harbin.Die Feuchtgebietsparks haben entsprechende Verwaltungsmechanismen eingerichtet. Der nationale Feuchtgebietspark Alejin Island hat beispielsweise ein System zum Schutz von Feuchtgebieten, ein System zum Schutz und zur Rettung von Wildtieren, ein System zur Überwachung und Verwaltung der Wasserqualität usw. eingeführt. Der Feuchtgebietspark auf nationaler Ebene umfasst eine Fläche von 419 Hektar, von denen 71,1 % Feuchtgebiete sind.Durch jahrelange Bemühungen hat Harbin mehr als 3.000 Hektar Feuchtgebiete wiederhergestellt und 685 Hektar Ackerland in Feuchtgebiete umgewandelt.Die Erfolge Harbins beim Schutz von Feuchtgebieten haben sich gelohnt. Jedes Jahr kommen etwa eine Million Touristen nach Harbin, die der Stadt Einnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Yuan bescheren.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/341314.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2469802/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-ne-die-chinesische-stadt-harbin-wird-dank-ihrer-reichen-feuchtgebiete-zu-einem-beliebten-sommertourismusziel-302208129.htmlPressekontakt:Jingyan Gao,jingyan-gao@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5831995