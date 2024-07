News von Trading-Treff.de Der DAX bleibt in seinem chattechnischen Dreieck, während sich eine Stabilisierung der Kurse an der Wall Street einstellt. Trading-Dein Ausblick für Montag den 29.07.2024 Ein starker Wochenstart, danach nachgebende Kurse bis Donnerstag und eine Aufholjagd Richtung Wochenende skizzierten den Deutschen Leitindex. Damit hatte als Voraussetzung für das Trading erst einmal das Dreieck weiter gehalten, was wir in der Morgenanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...