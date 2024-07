Am 24. Juli 2024 gab die Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 bekannt und erklärte eine Quartalsdividende von 0,25 USD pro Aktie. Auch wenn die Zahlen bei den Aktionären scheinbar keinen großen Eindruck hinterlassen haben, so möchten wir doch das Augenmerk unserer Leser auf die eine oder andere Kennzahl lenken, die durchaus beeindruckend ist. Am 25.07.2024 jedenfalls verzeichnete Newmont (wahrscheinlich durch den Goldpreisrückgang, der die Zahlen überstrahlte) ...

