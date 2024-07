Mit deutlichen Zugewinnen beendete FuelCell Energy die abgelaufene Woche. Immerhin ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 3,06 Prozent. Für die Aktie ging es an zwei der fünf Tage nach oben. Dabei ließ das TagesPlus vom Montag in Höhe von 5,27 Prozent FuelCell Energy heftig jubeln. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...