Salesforce: Kaufsignal für Investoren und Trader!

Mit einer Marktkapitalisierung von über 250 Milliarden US-Dollar nimmt Salesforce eine bedeutende Position in der Softwarebranche ein. Insbesondere offeriert das Unternehmen Lösungen wie Kundenbeziehungsmanagement (CRM), welche online bereitgestellt werden. Dadurch sollen Kosten für Hard- und Software, IT-Management und Wartung reduziert werden. Nach den Verlusten im ersten Halbjahr ist die Aktie nun wieder im Bereich der 200-Tagelinie angekommen.

Salesforce-Aktie: Chart vom 28.07.2024, Kürzel: CRM, Kurs: 262.25 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die nachhaltige Rückeroberung der 200-Tagelinie wäre für längerfristig orientierte Anleger ein Kaufsignal. Trader warten einen Ausbruch über 265.85 USD ab.

Mögliches bärisches Szenario

Mit Schlusskursen unterhalb der 50-Tagelinie würde sich das positive Szenario eintrüben.

Meinung

Die CRM-Softwarefirma schaffte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Umsatzwachstum von 11 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 9,13 Milliarden US-Dollar. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen hält Salesforce an seiner Umsatzprognose von 37,7 bis 38 Milliarden US-Dollar für das Gesamtjahr fest. Die Bruttomarge des Unternehmens erreichte in den letzten zwölf Monaten beeindruckende 76 Prozent. Salesforce kündigte auch die Entwicklung eines KI-gestützten Mitarbeiterservice-Agenten an. In einem zuletzt schwachen Marktumfeld konnte sich die Aktie relativ gut schlagen, während ein Großteil der US-Technologiewerte Kursverluste hinnehmen mussten.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 254.56 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.52 Mrd. USD

Meine Meinung zu Salesforce ist bullisch

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2024

