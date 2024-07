Wochenausblick - Achtung Volatilität voraus! FED Zinsentscheid und Quartalszahlen

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche erreichen wir die Spitze der Berichtssaison mit einer hohen Anzahl an unternehmen, wie SAP, Alphabet, Amazon, usw. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenstart können Anlegerinnen und Anleger sich über die Zahlen des Fast-Food-Riesen McDonalds freuen, bevor weitere Börsen-Schwergewichte im Wochenverlauf ihre Ergebnisse vermelden. Auch auf konjunktureller Ebene stehen Meldungen, sowohl aus den USA als auch aus Deutschland. In den USA erwartet die Märkte der Dallas Fed Herstellungsindex sowie die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland.



















Dienstag:



Nach dem ruhigen Wochenauftakt nimmt der Dienstag im Zuge der "Earningsseason" richtig Fahrt auf. Vor allem aus den USA erwarten die Börsenteilnehmer am Dienstag die Ergebnisse für Microsoft, Procter & Gamble, Merck & Company, Advanced Micro Devices, Pfizer, Caterpillar, Arista Networks, Mondellez, Starbucks, Paypal, American Electric Power und Electronic Arts. Aber auch auf der europäischen Seite melden einige Unternehmen ihre Zahlen für das jüngste Quartal. Darunter Airbus und Heidelberg Materials. Neben den vielen Quartalszahlen erwartet Sie am Dienstag noch die deutsche Inflationsrate, die das statistische Bundesamt veröffentlicht.















Mittwoch:



Besonders spannend wird es zur Wochenmitte sowohl im im Hinblick auf die Quartalszahlen als auch im Hinblick auf die Konjunktur. Unternehmensseitig veröffentlichen am Mittwoch insbesondere in den USA viele namenhafte Unternehmen wie Meta Platforms, Qualcomm, Airbnb, Mastercard, T-Mobile US, Lam Research, Boeing, Automatic Data Processing, KKR oder die Altria Group ihre Ergebnisse für das jüngste Quartal. Doch auch außerhalb des größten Aktienmarktes der Welt veröffentlichen weitere große Konzerne ihre Ergebnisse. Darunter Samsung Electronics, Rio Tinto, Mercado Libre oder die deutschen Unternehmen Adidas, FRESENIUS und Qiagen. Neben den Quartalszahlen könnte auch im Zuge der konjunkturellen Daten am Mittwoch mit einer erhöhten Volatilität an den Märkten gerechnet werden. Denn zum einen stehen die Verbraucherpreise in der Eurozone sowie der US-Zinsentscheid an, der in Verbindung mit der dazugehörigen Pressekonferenz mit Jerome Powell, dem FED-Vorsitzenden, erhebliche Implikationen für die Entwicklung an den Börsen dieser Welt haben könnte.















Donnerstag:



Nicht weniger ereignisreich wird der Donnerstag für die Börsianer, da mit Amazon, Apple und Intel gleich drei Bigtech-Unternehmen ihre Zahlen für das vergangene Quartal melden. Doch auch in Europa respektive Deutschland, können Anlegerinnen und Anleger Ergebnisse für das jüngste Quartal erwarten. Dort gewähren uns Merck KGAA, Deutsche Post, Daimler Truck, Vonovia, Evonik, Volkswagen, Symrise, Hugo Boss und BMW einen Blick in ihre Bücher. In Hinblick auf die erheblichen makroökonomischen Daten richtet sich der Fokus dieses Mal auf Großbritannien, denn dort steht der Zinsentscheid der Bank of England an.















Freitag:



Nach der sehr ereignisreichen Woche tritt zumindest unternehmensseitig am Freitag ein wenig Entspannung ein und "nur" Exxon Mobil, Chevron und der deutsche Wasserstoffkonzern Linde melden Ihre Ergebnisse. Auf konjunktureller Ebene wird es aber in den USA überaus interessant, da die Daten zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen sowie die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft anstehen. Die US-Arbeitsmarktdaten stellen für die US-Notenbank Federal Reserve neben der Teuerungsrate einen wichtigen Indikator für die wirtschaftliche Stabilität der US-Volkswirtschat dar, womit diese Daten eines der Schlüsselereignisse in dieser Woche sind.















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







